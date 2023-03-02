Официально: Ювентус продлил контракт с Данило

Туринский "Ювентус" официально объявил о продлении контракта с бразильским правым защитником Данило.

По официальным данным, новое соглашения футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Никаких финансовых деталей сделки не разглашается.

Ufficiale | @2DaniLuiz rinnova fino al 2025 ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) March 2, 2023

Напомним, бразилец пополнил ряды туринцев в в августе 2019 года, перейдя в итальянский клуб из "Манчестер Сити". В составе бело-черных он провел 142 матча, забил восемь голов и сделал десять результативных передач.