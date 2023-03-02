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Официально: Ювентус продлил контракт с Данило

Италия
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Бразилец останется в Турине до 30 июня 2025 года.

Официально: Ювентус продлил контракт с Данило

Фото: ФК Ювентус

UA-Футбол
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Туринский "Ювентус" официально объявил о продлении контракта с бразильским правым защитником Данило.

По официальным данным, новое соглашения футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Никаких финансовых деталей сделки не разглашается.

Напомним, бразилец пополнил ряды туринцев в в августе 2019 года, перейдя в итальянский клуб из "Манчестер Сити". В составе бело-черных он провел 142 матча, забил восемь голов и сделал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что звезда "Ювентуса" Погба впервые вышел на поле в составе туринцев после перехода из "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Данило Ювентус (Турин)
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