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Официально: Ювентус продлил контракт с Данило
Бразилец останется в Турине до 30 июня 2025 года.
Фото: ФК Ювентус
Туринский "Ювентус" официально объявил о продлении контракта с бразильским правым защитником Данило.
По официальным данным, новое соглашения футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Никаких финансовых деталей сделки не разглашается.
Ufficiale | @2DaniLuiz rinnova fino al 2025 ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) March 2, 2023
Напомним, бразилец пополнил ряды туринцев в в августе 2019 года, перейдя в итальянский клуб из "Манчестер Сити". В составе бело-черных он провел 142 матча, забил восемь голов и сделал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что звезда "Ювентуса"
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