Форвард Ювентуса был удален спустя 40 секунд после выхода на замену

В воскресенье, 5 марта, "Ювентус" в матче 25-го тура Серии А встречался на выезде с "Ромой" и проиграл со счетом 0:1.

Отметился нападающий туринцев Мойзе Кин. Он появился на поле на 89-й минуте встречи, чтобы спасти положение команды. Однако вместо этого он через 40 секунд он получил прямую красную карточку за грубый фол. Он пнул защитника римлян Джанлуку Манчини.

MOISE KEAN VS GIANLUCA MANCINI pic.twitter.com/phtLUEmRvK — I Gigi 78 I (@Vicidominus) March 5, 2023

"Ювентус" занимает восьмую позицию в таблице Серии А, имея в своем активе 35 пунктов. "Рома" располагается на четвертой строчке с 47 набранными очками.