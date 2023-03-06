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Форвард Ювентуса был удален спустя 40 секунд после выхода на замену

Италия
(1 голосов)

Он пнул игрока "Ромы"

Форвард Ювентуса был удален спустя 40 секунд после выхода на замену

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 5 марта, "Ювентус" в матче 25-го тура Серии А встречался на выезде с "Ромой" и проиграл со счетом 0:1.

Отметился нападающий туринцев Мойзе Кин. Он появился на поле на 89-й минуте встречи, чтобы спасти положение команды. Однако вместо этого он через 40 секунд он получил прямую красную карточку за грубый фол. Он пнул защитника римлян Джанлуку Манчини.

"Ювентус" занимает восьмую позицию в таблице Серии А, имея в своем активе 35 пунктов. "Рома" располагается на четвертой строчке с 47 набранными очками.

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В статье: Ювентус (Турин) Рома (Рим) Мойзе Кин
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Комментарии (1)
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KondratCheUa (Чернигов)
06.03.2023 в 11:56
Фу блин! Чу писюна не оторвал человеку.
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