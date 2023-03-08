Его команда обыграла Интер. Назван лучший тренер февраля в Серии А

Наставник "Болоньи" Тиаго Мотта признан лучшим тренером в Серии А по итогам февраля, сообщает официальный сайт лиги.

В прошлом месяце команда под его руководством одержала 3 победы в 4 матчах. "Красно-синие" переиграли "Фиорентину" (2:1), "Сампдорию" (2:1) и "Интер" (1:0), а также проиграли "Монце" (0:1).

"Болонья" с 35 набранными очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре команда Мотты сыграет против "Лацио". Игра состоится 11 марта.