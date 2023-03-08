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Его команда обыграла Интер. Назван лучший тренер февраля в Серии А
Награда досталась представителю "Болоньи"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Болоньи" Тиаго Мотта признан лучшим тренером в Серии А по итогам февраля, сообщает официальный сайт лиги.
В прошлом месяце команда под его руководством одержала 3 победы в 4 матчах. "Красно-синие" переиграли "Фиорентину" (2:1), "Сампдорию" (2:1) и "Интер" (1:0), а также проиграли "Монце" (0:1).
"Болонья" с 35 набранными очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре команда Мотты сыграет против "Лацио". Игра состоится 11 марта.
Il premio "Coach Of The Month" di febbraio è stato assegnato all’allenatore del @Bolognafc1909 Thiago Motta ????❤️????— Lega Serie A (@SerieA) March 8, 2023
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