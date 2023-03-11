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Наполи - Аталанта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Неделю назад неаполитанцы потерпели второе поражение в текущем чемпионате
фото из свободных источников
В предыдущем туре "Наполи" во второй раз проиграл в нынешнем чемпионате Италии, но продолжают возглавлять таблицу с преимуществом в пятнадцать баллов над ближайшим конкурентом. Впрочем, это преимущество может очень быстро растаять, если быстро не вернуться на победный путь. "Аталанта" сейчас не в форме и по результатам последних пяти матчей показывает лишь шестнадцатый результат в лиге. Однако бергамцы все еще остается очень опасным оппонентом.
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Чемпионат Италии 26-й тур
11 марта. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона". Начало в 19:00
"Наполи" - "Аталанта"
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