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Наполи - Аталанта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
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Неделю назад неаполитанцы потерпели второе поражение в текущем чемпионате

Наполи - Аталанта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото из свободных источников

UA-Футбол
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В предыдущем туре "Наполи" во второй раз проиграл в нынешнем чемпионате Италии, но продолжают возглавлять таблицу с преимуществом в пятнадцать баллов над ближайшим конкурентом. Впрочем, это преимущество может очень быстро растаять, если быстро не вернуться на победный путь. "Аталанта" сейчас не в форме и по результатам последних пяти матчей показывает лишь шестнадцатый результат в лиге. Однако бергамцы все еще остается очень опасным оппонентом.

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Чемпионат Италии 26-й тур
11 марта. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона". Начало в 19:00
"Наполи" - "Аталанта"

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В статье: Аталанта (Бергамо) Наполи (Неаполь) смотреть онлайн
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