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Моуриньо: Лацио не будет играть в третьесортном еврокубке? Вот это позор

Италия
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"Рома" Моуриньо выиграла этот трофей в прошлом сезоне

Моуриньо: Лацио не будет играть в третьесортном еврокубке? Вот это позор

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на вылет римского «Лацио» из Лиги конференций.

"Лацио" не будет играть в третьесортном еврокубке? Вот это позор… Теперь УЕФА придётся тратить средства на транспортировку трофея, который мог бы остаться в Риме. Теперь, возможно, титул отправится во Флоренцию", - сказал тренер.

Напомним, "Лацио" на выезде уступил "АЗ Алкмар" (1:2) и по сумме двух матчей вылетел из Лиги конференций (2:4). Первым и пока что единственным победителем Лиги конференции является "Рома" Жозе Моуринью.

Напомним, завтра, 19 марта, "Рома" и "Лацио" проведут римское дерби в рамках 27-го тура Серии А.

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В статье: Жозе Моуриньо Лацио (Рим) Рома (Рим) Маурицио Сарри
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Источник:
IFTV

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