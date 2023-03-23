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Сборная Италии сыграет с Англией в футболке, посвященной Виалли
Дань памяти легенде
Фото: Sky Italia
Сборная Италии сыграет с Англией свой первый матч без Джанлуко Виалли в тренерском штабе, который ушел из жизни 6-го января. На футболках "сквадры адзурры" будет надпись в память о выдающемся футболисте и тренере.
Напомним, что Виалли входил в состав тренерского штаба Роберто Манчини с момента назначения итальянца главным тренером сборной.
На футболках будет надпись: "Лука, навсегда Адзурра".
Матч квалификации Евро-2024 состоится сегодня в 21:45. Напомним, что команды выступают в одной группе со сборной Украины.
Напомним, что Виалли выступал за "Челси", "Ювентус", "Сампдорию" и "Креммонезе". За свою карьеру он провел 673 матча, забил 259 голов и отдал 46 голевых передач.
Italy will play their first match without Vialli on their side ????— Italian Football TV (@IFTVofficial) March 23, 2023
They decided to include a special message for him inside tonight’s jersey:
“Luca, forever an Azzurro” ????
???? Sky Italia pic.twitter.com/WjdogpT9ka
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