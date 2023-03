Сборная Италии сыграет с Англией в футболке, посвященной Виалли

Сборная Италии сыграет с Англией свой первый матч без Джанлуко Виалли в тренерском штабе, который ушел из жизни 6-го января. На футболках "сквадры адзурры" будет надпись в память о выдающемся футболисте и тренере.

Напомним, что Виалли входил в состав тренерского штаба Роберто Манчини с момента назначения итальянца главным тренером сборной.

Матч квалификации Евро-2024 состоится сегодня в 21:45. Напомним, что команды выступают в одной группе со сборной Украины.

Напомним, что Виалли выступал за "Челси", "Ювентус", "Сампдорию" и "Креммонезе". За свою карьеру он провел 673 матча, забил 259 голов и отдал 46 голевых передач.

