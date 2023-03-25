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Милан может подписать Морату летом
Итальянскому клубу нужен форвард
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Руководство итальянского "Милана" активно ищет усиление на позицию форварда. Одним из вариантов является форвард сборной Испании Альваро Мората, который ныне выступает за мадридский "Атлетико".
Приблизительно, трансфер испанца в "Милан" будет стоить 15-20 миллионов евро. Сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
Действующий контракт 30-летнего Мораты с "Атлетико" завершается в следующем году. В нынешнем сезоне в составе "Атлетико" Мортата сыграл 35 матчей, забил 12 голов и сделал три результативных передачи.
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