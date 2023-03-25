Милан может подписать Морату летом

Руководство итальянского "Милана" активно ищет усиление на позицию форварда. Одним из вариантов является форвард сборной Испании Альваро Мората, который ныне выступает за мадридский "Атлетико".

Приблизительно, трансфер испанца в "Милан" будет стоить 15-20 миллионов евро. Сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт 30-летнего Мораты с "Атлетико" завершается в следующем году. В нынешнем сезоне в составе "Атлетико" Мортата сыграл 35 матчей, забил 12 голов и сделал три результативных передачи.