Защитник Интера может пропустить остаток сезона

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр рискует пропустить оставшуюся часть сезона.

Словацкий игрок испытывает проблемы со спиной - у него защемление нерва. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на L'Equipe. В его окружении обеспокоены тем, что он вряд ли сыграет в этом сезоне.

Отмечается, что повреждение беспокоит "ПСЖ", с которым у Шкриньяра есть устная договоренность о трансфере. Летом 28-летний футболист должен переходить во французский клуб в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Шкриньяр провел 31 матч во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.