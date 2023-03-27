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Защитник Интера может пропустить остаток сезона
Летом он должен перейти в "ПСЖ"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Интера" Милан Шкриньяр рискует пропустить оставшуюся часть сезона.
Словацкий игрок испытывает проблемы со спиной - у него защемление нерва. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на L'Equipe. В его окружении обеспокоены тем, что он вряд ли сыграет в этом сезоне.
Отмечается, что повреждение беспокоит "ПСЖ", с которым у Шкриньяра есть устная договоренность о трансфере. Летом 28-летний футболист должен переходить во французский клуб в статусе свободного агента.
В текущем сезоне Шкриньяр провел 31 матч во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.
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