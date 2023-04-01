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Осимхен пропустит матч с Миланом
Игрок восстанавливается после травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен пропустит матч 28-го тура чемпионата Италии с "Миланом", сообщает официальный сайт клуба.
У игрока диагностировали повреждение приводной мышцы. Его состояние ещё раз оценят через неделю, а сейчас он точно не может играть.
В текущем сезоне Осимхен забил 21 гол и отдал четыре голевые передачи в 23 матчах Серии А. Виктор перешёл в "Наполи" за € 75 млн прошлым летом, его контракт истекает в июне 2025 года.
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Источник:Сайт ФК "Наполи"
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