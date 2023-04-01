Осимхен пропустит матч с Миланом

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен пропустит матч 28-го тура чемпионата Италии с "Миланом", сообщает официальный сайт клуба.

У игрока диагностировали повреждение приводной мышцы. Его состояние ещё раз оценят через неделю, а сейчас он точно не может играть.

В текущем сезоне Осимхен забил 21 гол и отдал четыре голевые передачи в 23 матчах Серии А. Виктор перешёл в "Наполи" за € 75 млн прошлым летом, его контракт истекает в июне 2025 года.