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Осимхен пропустит матч с Миланом

Италия
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Игрок восстанавливается после травмы

Осимхен пропустит матч с Миланом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен пропустит матч 28-го тура чемпионата Италии с "Миланом", сообщает официальный сайт клуба.

У игрока диагностировали повреждение приводной мышцы. Его состояние ещё раз оценят через неделю, а сейчас он точно не может играть.

В текущем сезоне Осимхен забил 21 гол и отдал четыре голевые передачи в 23 матчах Серии А. Виктор перешёл в "Наполи" за € 75 млн прошлым летом, его контракт истекает в июне 2025 года.

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В статье: Наполи (Неаполь) Милан Виктор Осимхен
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Источник:
Сайт ФК "Наполи"

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