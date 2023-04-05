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Сильвио Берлускони попал в реанимацию - СМИ

Италия
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Только недавно его выписали из больницы

Сильвио Берлускони попал в реанимацию - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший премьер-министр Италии, а ныне президент "Монцы" Сильвио Берлускони был доставлен в миланскую больницу Сан-Рафаэле. Его госпитализировали сегодня, 5 апреля, сообщает Reuters.

Источник отмечает, что он находится в реанимации. В последние годы 86-летний функционер неоднократно страдал от приступов плохого самочувствия и только на прошлой неделе вышел из больницы.

Стоит заметить, что Берлускони считается очень хорошим другом Путина.

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В статье: Сильвио Берлускони
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Источник:
Reuters

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