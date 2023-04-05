Сильвио Берлускони попал в реанимацию - СМИ

Бывший премьер-министр Италии, а ныне президент "Монцы" Сильвио Берлускони был доставлен в миланскую больницу Сан-Рафаэле. Его госпитализировали сегодня, 5 апреля, сообщает Reuters.

Источник отмечает, что он находится в реанимации. В последние годы 86-летний функционер неоднократно страдал от приступов плохого самочувствия и только на прошлой неделе вышел из больницы.

Стоит заметить, что Берлускони считается очень хорошим другом Путина.