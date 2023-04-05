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Лукаку о выкриках фанатов Ювентуса: На *уй расизм
История повторяется
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" и "Ювентус" сыграли вничью (1:1) в полуфинале Кубка Италии. Фанаты "старой синьоры" оскорбляли Ромелу Лукаку на расисткой почве.
Бельгиец забил гол и отпраздновал перед трибунами, жестом показав, что болельщикам стоит замолчать.
Лукаку прокомментировал историю в Инстаграм.
"История повторяется. Я прошел через это в 2019 году, и в 2023-м – снова... Я надеюсь, что на этот раз лига действительно предпримет реальные действия, потому что этой прекрасной игрой должны наслаждаться все…
Спасибо за сообщения с поддержкой.
На *уй расизм", – написал Лукаку.
Ответный матч Кубка Италии пройдет 26-го апреля.
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