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Лукаку о выкриках фанатов Ювентуса: На *уй расизм

Италия
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(1 голосов)

История повторяется

Лукаку о выкриках фанатов Ювентуса: На *уй расизм

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" и "Ювентус" сыграли вничью (1:1) в полуфинале Кубка Италии. Фанаты "старой синьоры" оскорбляли Ромелу Лукаку на расисткой почве.

Бельгиец забил гол и отпраздновал перед трибунами, жестом показав, что болельщикам стоит замолчать.

Лукаку прокомментировал историю в Инстаграм.

"История повторяется. Я прошел через это в 2019 году, и в 2023-м – снова... Я надеюсь, что на этот раз лига действительно предпримет реальные действия, потому что этой прекрасной игрой должны наслаждаться все…

Спасибо за сообщения с поддержкой.

На *уй расизм", – написал Лукаку.

Ответный матч Кубка Италии пройдет 26-го апреля.

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В статье: Ювентус (Турин) Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
05.04.2023 в 19:40
меньше будете говорить про него,его вообще не будет
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