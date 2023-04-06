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Ювентус сотрудничает с полицией Турина, чтобы найти фанатов, оскорблявших Лукаку на расовой почве

Италия
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Виновные понесут наказание

Ювентус сотрудничает с полицией Турина, чтобы найти фанатов, оскорблявших Лукаку на расовой почве

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" сотрудничает с подразделением общих расследований и специальных операций полиции Турина чтобы установить личности болельщиков, которые выкрикивали расистские кричалки в адрес Ромелу Лукаку в полуфинале Кубка Италии (1:1). Для этого планируют использовать камеры с Альянц Стэдиум.

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Сообщается, что их установлено на стадионе "Ювентуса" около 115 штук.

Виновные понесут наказание, вплоть до пожизненного запрета на посещение матчей.

Напомним, что фанаты выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Лукаку, а также имитировали звуки, которые издают приматы. Ромелу реализовал 11-метровый на 90+5 и отпраздновал гол перед трибунами, призвав фанатов замолчать. После этого на поле произошла потасовка, в результате коротой Лукаку, Куадрадо и Ханданович были удалены.

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В статье: Ювентус (Турин) Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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Источник:
football-italia.net

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