Ювентус сотрудничает с полицией Турина, чтобы найти фанатов, оскорблявших Лукаку на расовой почве

"Ювентус" сотрудничает с подразделением общих расследований и специальных операций полиции Турина чтобы установить личности болельщиков, которые выкрикивали расистские кричалки в адрес Ромелу Лукаку в полуфинале Кубка Италии (1:1). Для этого планируют использовать камеры с Альянц Стэдиум.

Сообщается, что их установлено на стадионе "Ювентуса" около 115 штук.

Виновные понесут наказание, вплоть до пожизненного запрета на посещение матчей.

Напомним, что фанаты выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Лукаку, а также имитировали звуки, которые издают приматы. Ромелу реализовал 11-метровый на 90+5 и отпраздновал гол перед трибунами, призвав фанатов замолчать. После этого на поле произошла потасовка, в результате коротой Лукаку, Куадрадо и Ханданович были удалены.