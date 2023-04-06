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Ювентус сотрудничает с полицией Турина, чтобы найти фанатов, оскорблявших Лукаку на расовой почве
Виновные понесут наказание
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" сотрудничает с подразделением общих расследований и специальных операций полиции Турина чтобы установить личности болельщиков, которые выкрикивали расистские кричалки в адрес Ромелу Лукаку в полуфинале Кубка Италии (1:1). Для этого планируют использовать камеры с Альянц Стэдиум.
Сообщается, что их установлено на стадионе "Ювентуса" около 115 штук.
Виновные понесут наказание, вплоть до пожизненного запрета на посещение матчей.
Напомним, что фанаты выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Лукаку, а также имитировали звуки, которые издают приматы. Ромелу реализовал 11-метровый на 90+5 и отпраздновал гол перед трибунами, призвав фанатов замолчать. После этого на поле произошла потасовка, в результате коротой Лукаку, Куадрадо и Ханданович были удалены.
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