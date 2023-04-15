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Наполи - Верона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
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После и перед матчем с "Миланом" неаполитанцы встречаются с аутсайдером Серии А

Наполи - Верона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: sscnapoli.it

Новина українською

"Милан" в этом сезоне стал для "Наполи" костью в горле. В начале апреля команда Лучано Спаллетти уступила "россонери" в рамках Серии А 0:4, а на этой неделе со счетом 0:1 проиграла в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Во время ближайшего мидуика состоится ответный матч. Не исключено, что все ресурсы неаполитанцы бросят именно на еврокубок, ведь в чемпионате имеют комфортное преимущество в тринадцать очков. К тому же, в соперниках будет "Верона", которая за четырнадцать гостевых матчей в текущем сезоне набрала всего пять очков.

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Чемпионат Италии 30-й тур
15 апреля. Начало в 19:00
"Наполи" - "Верона"
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