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Наполи - Верона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
После и перед матчем с "Миланом" неаполитанцы встречаются с аутсайдером Серии А
Фото: sscnapoli.it
"Милан" в этом сезоне стал для "Наполи" костью в горле. В начале апреля команда Лучано Спаллетти уступила "россонери" в рамках Серии А 0:4, а на этой неделе со счетом 0:1 проиграла в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Во время ближайшего мидуика состоится ответный матч. Не исключено, что все ресурсы неаполитанцы бросят именно на еврокубок, ведь в чемпионате имеют комфортное преимущество в тринадцать очков. К тому же, в соперниках будет "Верона", которая за четырнадцать гостевых матчей в текущем сезоне набрала всего пять очков.
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Чемпионат Италии 30-й тур
15 апреля. Начало в 19:00
"Наполи" - "Верона"
Трансляция – MEGOGO
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