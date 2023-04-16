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Иммобиле попал в ДТП со своими детьми. У нападающего сложный перелом ребра

Италия
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Также у игрока повреждена рука

Иммобиле попал в ДТП со своими детьми. У нападающего сложный перелом ребра

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле попал в ДТП в Риме утром 16 апреля.

Причиной инцидента стал трамвай, который, как заявил футболист, проехал на красный свет. В него врезался Чиро, ехавший со своими дочерями на автомобиле Land Rover Defender.

Всего в ДТП пострадали семь человек.

После столкновения Иммобиле заявил, что его дети не пострадали, и он тоже в порядке. "К счастью, я в норме, только рука немного болит", - сказал Иммобиле.

Однако "Лацио" впоследствии опубликовал заявление, в котором рассказал о более тяжелых последствиях для Иммобиле.

“Чиро Иммобиле получил искривление позвоночника и сложный перелом правого XI ребра. Его состояние сейчас удовлетворительное. Футболист остается под наблюдением в отделении неотложной помощи под наблюдением врачей”, - говорится в сообщении.

Отметим, что нападающий провел 67 минут в недавнем матче "Лацио" против "Специи", который проходил 14 апреля. В том поединке он забил с пенальти. В текущем сезоне Серии А на его счету 10 голов и три ассиста в 23 встречах.

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В статье: Чиро Иммобиле ДТП Лацио (Рим)
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Источник:
football-italia.net

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