Иммобиле попал в ДТП со своими детьми. У нападающего сложный перелом ребра

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле попал в ДТП в Риме утром 16 апреля.

Причиной инцидента стал трамвай, который, как заявил футболист, проехал на красный свет. В него врезался Чиро, ехавший со своими дочерями на автомобиле Land Rover Defender.

Всего в ДТП пострадали семь человек.

После столкновения Иммобиле заявил, что его дети не пострадали, и он тоже в порядке. "К счастью, я в норме, только рука немного болит", - сказал Иммобиле.

Однако "Лацио" впоследствии опубликовал заявление, в котором рассказал о более тяжелых последствиях для Иммобиле.

“Чиро Иммобиле получил искривление позвоночника и сложный перелом правого XI ребра. Его состояние сейчас удовлетворительное. Футболист остается под наблюдением в отделении неотложной помощи под наблюдением врачей”, - говорится в сообщении.

Отметим, что нападающий провел 67 минут в недавнем матче "Лацио" против "Специи", который проходил 14 апреля. В том поединке он забил с пенальти. В текущем сезоне Серии А на его счету 10 голов и три ассиста в 23 встречах.