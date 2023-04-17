Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Берлускони перевели из реанимации в обычную палату
Его состояние здоровья улучшилось
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состояние бывшего премьер-министра Италии, а ныне президента "Монцы" Сильвио Берлускони стабилизировалось.
86-летний политик был переведен из реанимации в обычную палату. Его состояние здоровья улучшилось, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Как известно, Берлускони диагностировали лейкемию. 5 апреля он был госпитализирован в больницу и помещен в палату интенсивной терапии. В клинику он поступил с затрудненным дыханием. Известно, что в последние годы функционер имел несколько эпизодов ухудшения здоровья.
Напомним, Берлускони владеет "Монцой" с 2018 года. В течение 30 лет, с 1986 по 2016 год, он был владельцем "Милана".
Популярное сейчас
- Малиновский отыграл 14 минут в победном матче с Труа и показал 100% точности передач
- Баскетболистка сборной Украины выиграла Евролигу в составе Фенербахче
- Скрипник: Мои ребята в матче с Черноморцем превзошли сами себя
- Иммобиле попал в ДТП со своими детьми. У нападающего сложный перелом ребра
- Не на фарт. Супермодель продемонстрировала свою поддержку Наполи перед матчем с Миланом. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО