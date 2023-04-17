Берлускони перевели из реанимации в обычную палату

Состояние бывшего премьер-министра Италии, а ныне президента "Монцы" Сильвио Берлускони стабилизировалось.

86-летний политик был переведен из реанимации в обычную палату. Его состояние здоровья улучшилось, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как известно, Берлускони диагностировали лейкемию. 5 апреля он был госпитализирован в больницу и помещен в палату интенсивной терапии. В клинику он поступил с затрудненным дыханием. Известно, что в последние годы функционер имел несколько эпизодов ухудшения здоровья.

Напомним, Берлускони владеет "Монцой" с 2018 года. В течение 30 лет, с 1986 по 2016 год, он был владельцем "Милана".