Погба считает, что история с вымогательством повлияла на его травматичность: Я долго держал все это в себе

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба дал показания в суде по делу о шантаже. Француз считает, что эта истоирия повлияла на его физическое здоровье и травматичность.

В суде Погба рассказал, как одалживал разым лицам из преступной группы и окружения своего брата Матиаса Погба. Так он занял 38 тысяч евро некому Бубакару К. на покупку золота. Средства он так и не вернул.

Француз в деталях рассказал, как его удерживали в квартире вооруженные люди. Домой к Полю их привел его знакомый Рушдан, который заявил, что его защитили от попытки вымагательства во время Недели моды в Париже. Знакомый сказал, что выступает гарантом в операции и он пострадает, если Поль не заплатит.

Погба стал искать лучшее решение в этой ситуации и пообещал заплатить. Он передал Бубакару 100 000 евро, перед этим сделав фото с деньгами. Впоследствии Бубакар отрицал, что брал деньги.

Позже Рушдан рассказал, что познакомился с вымогателями в тюрьме, которые из уважения к нему предложили Погба защиту. Знакомый сказал Полю не обращаться в полицию, так как она все равно не помогла бы.

"Я долгое время держал все это в себе, а потом раскрыл это. Эта история оказала большое влияние на мой организм, особенно на мои травмы. Я говорил об этом с тренером сборной Франции. Я думал, что это правда, я хотел защитить их. Я думал, что существует так называемая служба безопасности, и что моим друзьям и семье хотят причинить вред", – сказал Поль.

Напомним, что недавно Погба восстанавился от повреждения отводящей мышцы. Он выходил в двух крайних матчах "Юве" на последние 6-8 минут.