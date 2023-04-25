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Лацио заключил новый контракт с 28-летним полузащитником

Италия
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Стороны продолжили сотрудничество

Лацио заключил новый контракт с 28-летним полузащитником

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Лацио" Данило Катальди продолжит выступать за итальянский коллектив. 28-летний футболист заключил новое соглашение с римлянами, сообщает клубная пресс-служба.

Теперь его контракт будет действовать до 30 июня 2027 года.

Катальди - воспитанник "Лацио". За свою карьеру он трижды уходил в аренду - в "Кротоне", "Дженоа" и "Беневенто". Но при этом он никогда не покидал родной для себя клуб на постоянной основе.

В нынешнем сезоне Данило провел 37 матчей за "Лацио" во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.

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В статье: Лацио (Рим) Данило Катальди
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Источник:
sslazio.it

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