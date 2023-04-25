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Лацио заключил новый контракт с 28-летним полузащитником
Стороны продолжили сотрудничество
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Лацио" Данило Катальди продолжит выступать за итальянский коллектив. 28-летний футболист заключил новое соглашение с римлянами, сообщает клубная пресс-служба.
Теперь его контракт будет действовать до 30 июня 2027 года.
Катальди - воспитанник "Лацио". За свою карьеру он трижды уходил в аренду - в "Кротоне", "Дженоа" и "Беневенто". Но при этом он никогда не покидал родной для себя клуб на постоянной основе.
В нынешнем сезоне Данило провел 37 матчей за "Лацио" во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.
✍️ S.S. Lazio is proud to announce that @CataldiDanilo has renewed his contract with the Club#CMonEagles ???? pic.twitter.com/kJQPsY8Tdv— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 24, 2023
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