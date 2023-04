Лацио заключил новый контракт с 28-летним полузащитником

Полузащитник "Лацио" Данило Катальди продолжит выступать за итальянский коллектив. 28-летний футболист заключил новое соглашение с римлянами, сообщает клубная пресс-служба.

Теперь его контракт будет действовать до 30 июня 2027 года.

Катальди - воспитанник "Лацио". За свою карьеру он трижды уходил в аренду - в "Кротоне", "Дженоа" и "Беневенто". Но при этом он никогда не покидал родной для себя клуб на постоянной основе.

В нынешнем сезоне Данило провел 37 матчей за "Лацио" во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.

