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Милан заинтересован в подписании экс-форварда Интера

Италия
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Австриец может вернуться в Италию

Милан заинтересован в подписании экс-форварда Интера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Болоньи" Марко Арнаутович может сменить клубную прописку. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, австриец находится в сфере интересов "Милана".

Руководство "россонери" считают австрийца качественным и недорогим усилением атаки. Ожидается, что 34-летний форвард обойдется "Милану" как минимум в 5 миллионов евро.

Арнаутович выступает за "Болонью" с лета 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за "красно-синих" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Марко также защищал цвета "Твенте", "Интера", "Вердера", "Сток Сити", "Вест Хэма" и китайского "Шанхай Порта". Стоит заметить, что в футболке "нерадзурри" он становился чемпионом Италии, завоевывал Кубок страны, а также выигрывал Лигу чемпионов.

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В статье: Марко Арнаутович Болонья Милан
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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