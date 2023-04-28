Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан заинтересован в подписании экс-форварда Интера
Австриец может вернуться в Италию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Болоньи" Марко Арнаутович может сменить клубную прописку. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, австриец находится в сфере интересов "Милана".
Руководство "россонери" считают австрийца качественным и недорогим усилением атаки. Ожидается, что 34-летний форвард обойдется "Милану" как минимум в 5 миллионов евро.
Арнаутович выступает за "Болонью" с лета 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за "красно-синих" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее Марко также защищал цвета "Твенте", "Интера", "Вердера", "Сток Сити", "Вест Хэма" и китайского "Шанхай Порта". Стоит заметить, что в футболке "нерадзурри" он становился чемпионом Италии, завоевывал Кубок страны, а также выигрывал Лигу чемпионов.
Популярное сейчас
- В Умани увеличивается кол-во погибших, на Киевщине обломок ракеты отскочил в многоэтажку
- Впервые за 51 день Россия атаковала ракетами Киев. ПВО отразила удар
- Проблемы с транслятором УПЛ, Тоттенхэм остановил Манчестер Юнайтед. Главные новости за 27 апреля
- Статус Лунина в Реале, 100%-но встроенный в Сити Холанд, гениальный Барелла. Обзор матчей мидвика
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Криштиану Роналду и бойцы ММА красят ногти на ногах, но дело не в моде. ФОТО
Новости по теме
- 07:03 Зарубежные Милан играет как аутсайдер, третье начало сезона Ювентуса. Итоги 21-го тура Серии А
- 10:09 Прогнозы на футбол Первый и не последний матч без Малиновского? Болонья - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.01.2023
- 23:43 Зарубежные Серия А. Камбек Интера на 6:1, 80 минут Малиновского не помогли Аталанте, ничья Ромы