Серия А. Наполи еще не чемпион, Кремонезе сам себе сбивает возвращение в борьбу против вылета

Серия А. 32-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Салернитана" 1:1

Голы: Оливера 62 - Диа 84

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Оливера (Жезус 82), Лоботка (Симеоне 89), Ангисса (Ндомбеле 89), Зелински (Распадори 60), Лосано (Элмас 60), Осимхен, Кварацхелия

"Салернитана": Очоа, Пирола, Данилюк (Ловато 86), Дьомбер, Мадзокки (Самбия 68), Вильена (Бохинен 68), Л. Кулибали, Брадарич (Пьонтек 68), Кандрева (Ботхейм 46), Кастанос, Диа

Предупреждения: Зелински 55, Оливера 71 - Данилюк 73, Пирола 75

Главный арбитр: Маттео Марченаро

Все было готово к бурным празднованиям Скудетто. Центр города перекрыт для транспорта, возле памятников и кратера Везувия (где болельщики собирались устроить "извержение" из файеров и дымовых средств) выставлена охрана. Даже кладбища закрыли. "Лацио" уступил дорогу, проиграв в первом матче дня и создав ситуацию, при которой "Наполи" хватало простой победы над "Салернитаной". Но эту победу как раз и не удалось добыть.

Соперники по региональному дерби злились из-за переноса матча с субботы на воскресенье, не отвечавшего их планам. Планам также весьма важным, ведь борьба против вылета еще не завершена. Владелец "Салернитаны" Данило Йерволино (кстати, болельщик "Наполи") раздраженно заявил, что его клубом пренебрегли и пообещал, что команда не будет статистами, что будет бороться до последнего. Это обещание "гранатовые" сдержали.

Заметно, что в апреле "Наполи" в неком игровом кризисе. Уже вылетел из Лиги Чемпионов. Победил "Лечче" лишь благодаря автоголу, "Верону" в предыдущем домашнем матче не победил вообще, несмотря на 80 процентов владения мячом. Сегодня владел 73, нанес 24 удара по воротам. Но слишком часто играл неизобретательно, медленно. Просто утыкался в стену, слишком увлекаясь дриблингом либо банальными забросами.

В первом тайме запомнился один мощный удар Осимхена. Непростой удар низом Ангиссы издали. Очоа отбивал четко. Во втором гол Оливеры (удар головой с подачи углового) вообще выглядел неожиданным. Уже когда гости раскрылись, хозяева в контратаке могли забить еще. Кварацхелия слева пробивал в Очоа и закручивал чуть неточно. А забил в итоге Диа, пробросив на фланге между ног Осимхену и классно закрутив в дальний угол.

Что делал центрфорвард Осимхен на позиции левого защитника, и почему он там остался один против Диа? Прямо перед этим моментом игрока профильного амплуа Оливеру заменили. Чуть ли не для оваций и кругов почета. Партнеры по команде чуть ли не начали подбрасывать его в воздух. Зря. Слишком рано.

Ничего страшного. "Наполи" скоро выиграет Скудетто. Но сегодня он наступил на те же грабли, на которые наступал все последние 33 года, со времен своего предыдущего такого трофея. Начал праздновать слишком рано. А "Салернитане" респект. Она не проиграла уже девятый матч лиги подряд. В том числе отыгралась с 0:1 и добыла 1:1 против "Интера", "Милана" и теперь и "Наполи". Еще и против двух последних - в гостях.

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Кремона. "Джованни Дзини"

"Кремонезе" - "Эллас Верона" 1:1

Голы: Окереке 9 - Верди 75

Удаление: Куальята 62 (K, прямая красная)

Если бы не перенос матча в Неаполе, центральным в 16:00 в воскресенье стал бы матч в Кремоне. Да на самом деле он и без того был центральным. "Наполи" уже практически чемпион. А вот судьба "Вероны" и "Кремонезе" неясна. Первая сегодня получила возможность обойти "Специю" по очкам и опустить ее в зону вылета вместо себя. А второй - вернуться в эту самую борьбу, сократив отставание от 17-го места до пяти очков.

Хозяева начали мощно. Мейте нанес сильный удар, вытащенный Монтипо из-под перекладины. А как только гости пытались выбежать в атаку, длинный пас, ошибка Депаоли и проход Окереке еще одного защитника принесли гол. Вскоре Монтипо вновь спас, от удара головой Чофани. А далее "Кремонезе" весьма успешно сушил игру, не отдавая мяч, не позволяя сопернику приближаться и беспокоить Карнезекки.

И вдруг Куальята решил ударить кулаком Давидовича. ВАР это заметил. Прямая красная и начало штурма ворот Карнезекки. Марко отбил удар головой в упор. И не сумел - классный удар Верди с полулета с длинного паса. Симоне принес три очка команде в предыдущем туре, теперь принес еще одно, не менее важное.

"Верона" и "Специя" сравнялись по очкам. Их разделяет лишь красная линия зоны вылета. "Кремонезе" в семи позади.

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Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Эмполи" 2:1

Голы: Берарди 82, 90+7 (пен.) - Камбиаги 11

Удаление: Пинамонти 74 (C, прямая красная)

"Эмполи" также недалек от зоны вылета. Прямо сейчас - в пяти очках. Сегодня он мог увеличить гандикап. Также открыл счет рано. Еще и красная карточка в этом матче была в пользу аутсайдера, а не более высоко стоящей команды. Но тосканцы умудрились пропустить в концовке удар слета Берарди с заброса Энрике и пенальти Доменико. Лидер "Сассуоло" не играл более трех недель из-за травмы, но вернулся с фанфарами.