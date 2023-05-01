Сорванный праздник Наполи, камбек Интера в стиле Конте и одеяло Коваленко. Итоги 32-го тура Серии А

Лечче - Удинезе 1:0

Специя - Монца 0:2

Рома - Милан 1:1

Торино - Аталанта 1:2

Интер - Лацио 3:1

Наполи - Салернитана 1:1

Сассуоло - Эмполи 2:1

Кремонезе - Эллас Верона 1:1

Фиорентина - Сампдория 5:0

Болонья - Ювентус 1:1

По итогам 32-го тура Серии А борьба за 2-4 места еще более уплотнилась. Как и против 18-го. Стоявшие ниже подтянулись, стоявшие выше оступились. Даже стоящий выше всех - "Наполи" - не воспользовался шансом и не оформил Скудетто. Причем "Рома", "Милан", "Интер", "Салернитана", "Аталанта", "Сассуоло" забивали поздние решающие драматичные голы. Уплотнение таблицы плюс драма в отдельных матчах = бешеная концовка сезона.

"Рома" - "Милан"

В Риме игры не было. "Рома", как в любом своем Топ-матче, отказалась от мяча (36 процентов), сосредоточилась на глубокой обороне и перекрывании соперника. Конкретно - Рафаэля Леау, победителя "Наполи" и "Лечче". Также опасно контратаковала. "Милан" же далеко не впервые продемонстрировал неумение в позиционной атаке, с мячом. Безуспешный дриблинг Леау либо банальные "кроссы". Как результат - 0:0 по ударам в створ в основное время.

Интересно, что в итоге "волки" забили с контратаки, а "дьяволы" - с банального "кросса". Леау, с места. То есть теоретически тактика обеих сработала. Оба тренера в итоге заявили, что заслужили победить. Но на самом деле матч был совершенно несмотрибельным. С обеих сторон.

Стефано Пиоли говорит о полном контроле и разве что отсутствии остроты, скорости и концентрации. Жаловался на ультраоборонительного соперника, разбивавшего игру на остановки. С "49-ю минутами в игре из 106-ти". "Для хорошей текущей игры нужны двое". А Жозе Моуриньо говорил о кадровых потерях (Смоллинг, Льоренте, Вейналдум, Карсдорп, Дибала до матча, Кумбулла, Белотти и Бове во время него) и из-за них заявил, что гордится подопечными.

"Милан" остался без поражений в апреле во всех турнирах, но большинство из этих матчей - ничьи, то есть потери очков. В лиге с начала марта лишь две победы в восьми матчах. У "Ромы" четыре, но и это не большинство.

"Интер" - "Лацио"

В другом противостоянии Рима и Милана также по владению мячом полностью доминировал последний. Но здесь ударов в створ ворот вышло целых 14, то есть матч получился весьма интересным. Обе команды искали решения, играли с желанием, страстью. В итоге даже получился камбек и впервые в 2023-ем году второй матч "Интера" в лиге подряд с тремя забитыми. Финалиста Кубка и полуфиналиста Лиги Чемпионов прорвало после трех 0:1 дома подряд в лиге.

Симоне Индзаги говорил о, возможно, лучшей игре команды с ним во главе. Заявляя, что даже поздравлял игроков в перерыве при 0:1 и говорил продолжать дальше. Его можно понять. 25 ударов по воротам, доминирование, три гола в ворота лучшей обороны лиги, пропустившей два в предыдущих девяти матчах. "Нерадзурри" не опустили головы после привезенного по своей вине гола и промахов у чужих ворот, продолжали давить и в итоге победили.

Игра напомнила времена Антонио Конте, когда "Интер" постоянно совершал камбеки после слабых первых таймов и играл с невероятной страстью, пусть и не всегда четко и умно. Напор в итоге побеждал.

Следует отметить, что все три гола забили игроки, вышедшие на замену. В том числе Лаутаро Мартинес с дублем. Он вернулся еще неделю тому в Эмполи. Тогда же вернулся Ромелу Лукаку с двумя голами и ассистом. В воскресенье бельгиец добавил два ассиста. ЛуЛа набрали форму очень вовремя.

Маурицио Сарри же был доволен даже тремя четвертями матча, когда его команда четко оборонялась и опасно контратаковала. Но затем, как он сказал, сдалась в наиболее важный момент. Пропустила необязательные голы. "Когда "Интер" кричал на нас, мы сдались. Хотя до 20-ой минуты второго тайма никаких признаков подобного не было. Дело не в физической готовности, а в ментальной". Также ему ожидаемо не понравилась оборона.

Второе необязательное поражение подряд - начало кризиса? Сарри также задается этим вопросом.

"Наполи"

В региональном дерби Кампаньи было изначально ясно, кто будет владеть мячом и пробивать по воротам. 73 процента и 24 удара "Наполи" - ожидалось даже побольше. Впрочем, даже большие проценты не помогли ему в предыдущем домашнем матче переиграть "Верону". Неаполитанцы несомненно в игровом кризисе в апреле, провели этот месяц лишь с двумя победами в семи матчах во всех турнирах. Потому оформление Скудетто переносится на следующий тур.

Гильермо Очоа, как и ожидалось, совершил несколько впечатляющих сейвов. Но, если учитывать уровень доминирования соперника, не так много. Забить ему удалось лишь с углового силами защитника Оливеры, а Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия подтвердили плохую форму. Нигериец, которого в концовке издевательски обошел автор гола соперника Диа с пробросом между ногами, плакал после финального свистка.

В принципе, этот матч стал квинтэссенцией всех страданий и провалов "Наполи" за последние 33 года без Скудетто. Максимальная подготовка города к празднованиям вплоть до закрытия кладбищ и охраны памятников, перенос матча на день, что позволило знать результат "Лацио". Замена автора "чемпионского гола" Оливеры для овации и чуть ли не подбрасывания в воздух (партнеры по команде окружили его и поздравляли) и тут же пропущенный через его зону.

Скудетто "Наполи" в итоге возьмет, и очень скоро. Но в этом туре он был вынужден отдать дань граблям, на которые наступает столько лет.

"Аталанта"

Дерби Ивана Юрича и Джан Пьеро Гасперини также ожидаемо вышло плотным и драматичным. Ученик во главе "Торино" все никак не может победить учителя. После гостевой победы над "Лацио", казалось, настал час. Но вновь не удалось. Здесь также большое преимущество по владению мячом не помогло. В первом тайме команды на двоих нанесли лишь один удар по воротам - гол "Аталанты". А во втором в более интересной равной открытой игре обе забили по одному.

В принципе, как и неделю тому против "Ромы", "Аталанта" сделала минимум, а добилась максимума. Забила первый гол с прорыва латераля и неожиданного удара с невозможного угла, а второй - с помощью машины времени. Дуван Сапата вернул режим бизона 2-3-летней давности, прошел всех и забил свой первый мяч за пять месяцев. Гасперини признал не лучшую игру своей команды, заявив, что лучше сейчас и не способна играть. Отметив прежде всего оборону.

"Богиня" вернулась в прямую борьбу за Топ-4.

"Ювентус"

Способен ли сейчас лучше играть "Ювентус"? Также вряд ли. Претензий к его настрою, желанию, скорости, боевитости в двух последних матчах лиги - против "Наполи" и "Болоньи" - не должно быть. Он очень старался, нагнетал. В Болонье еще и создал немало. Кроме гола Милика - пенальти, двойной супермомент Фаджоли, промах Суле. В первом тайме играл лучше соперника, отдал в атакующей трети поля в два раза больше передач чем он.

Он еще и пеняет на судейство. Хуан Куадрадо не считает то, что монитор ВАР на поле не работал в первый час игры, случайностью. Ранний пенальти в ворота "Юве" был назначен с помощью устного совета ВАР арбитру, не увидевшему фол. Видео не было возможности посмотреть.

Вместе с тем, "бьянконери" просто не выглядели достаточно сильной командой. Особенно во втором тайме. Шла равная игра с восьмой командой лиги, а после перерыва эта восьмая в целом играла гораздо лучше третьей и должна была побеждать. Уже в десятом матче подряд во всех турнирах эта третья не забила более одного мяча. В седьмом из восьми последних не победила. Ну а смешной пенальти Милика уже окружен десятками мемов.

В плюс "Ювентус" записывает избегание антирекордной серии поражений в лиге за последний 61 год (остановился на трех), настрой. После позорного выступления в Кубке в среду против "Интера", срывов тренерского штаба с оскорблениями в адрес соперников, слухов о ссоре Массимилиано Аллегри с игроками такая игра и такой результат - прогресс. Сам он заявляет: "Неделю назад мы бы точно проиграли такой матч" и ищет лишь позитив. Но достаточно ли его?

Другие

"Салернитана" была обиженной, чувствовала, что ею пренебрегли, перенося матч против "Наполи". Обещала доказать, что не статист, бороться. И сдержала обещание. Не проиграв уже девятый матч подряд. Среди них 1:1 против "Милана", "Интера" и "Наполи", и против всех троих ей пришлось отыгрываться. Характер. "Болонья" не проиграла командам Топ-7 в последних пяти матчах. Здесь не только характер, но и "просто" высокий уровень.

"Эмполи", в отличие от "Салернитаны", потерял матч в концовке. Вроде бы спокойно держал 1:0, но пропустил на 83-ей и 97-ой минутах от Берарди. Главный тренер Паоло Дзанетти в сердцах заявил, что его команда обгадилась. Как тогда назвать 0:5 "Сампдории" против второго состава уставшей от Кубков и безразличной в лиге "Фиорентины"? Достойный первый тайм, но пропущенный первый гол в раздевалку, а затем развал.

В минус тур в борьбе против вылета также "Специи". Она начала мощно против вроде бы безразличной "Монцы", должна была забивать как минимум дважды. Но не забила ничего, пропустила с первого удара и надолго выключилась, развалилась. А в самой концовке пропустила второй. "Кремонезе" также начал мощно, забил, должен был забить ещё, затем спокойно держал 1:0, но в середине второго тайма Куальяте вздумалось стукнуть кулаком соперника.

"Верона" по другую сторону событий в Кремоне. Сумела выдержать, затем реализовать численное большинство, затем спастись от второго пропущенного в концовке и сравняться по очкам со "Специей".

Ну а главный победитель тура среди аутсайдеров - "Лечче". После одного очка в восьми турах и протестов болельщиков он победил. По владению мячом уступил "Удинезе" со счетом 38:62, но по ударам опередил - 15:10. Старался, боролся. Нашел пенальти и реализовал его. А в концовке радовался каждому выбитому мячу как голу.

Украинский след

Виктор Коваленко вышел в стартовом составе "Специи" впервые со второго апреля и во второго раз с 27-го января. В дебютные мощные 20 минут своей команды был лучшим на поле. Нанес три удара (при том, что к его замене на 58-ой минуте вся команда нанесла пять). Активно помогал и в розыгрыше из глубины. Ближе к концу первого тайма подал угловой, и свободный Амиан умудрился с шести метров не попасть. Заработал два штрафных.

С другой стороны, он не прикрыл голевой удар с 20-ти метров, в начале второго тайма чуть не забил головой в собственные ворота, не видя, что вратарь вышел из них. Да и два из его ударов в дебюте, когда соперники не мешали, обязаны были залетать. Один, с 12-ти метров, и вовсе улетел почти в аут, а второй, с четырех, получился неуклюжим, слабым и позволил вратарю спасти.

По пасам и касаниям мяча он был среди середняков в команде, что для опорника плохо. Выпадал из комбинационной игры, из-за чего его команда упустила инициативу и выглядела выключенной. Правда, такие претензии нужно предъявлять ко всем опорникам "Специи". После его замены команда заиграла получше, поактивнее.

Оценки - чаще худшая в команде "4.5", иногда "5", также худшая, но в компании с ещё 2-3 игроками. Отмечали его старания, хорошее движение в штрафную соперников, но и промахи, и неудачи в обороне, и исчезновение из комбинационной игры. "Ошибка на ошибке. Все вышло неправильно. Проиграл все. Добрые намерения, но в итоге ужасный вечер. Катастрофа". Последнее слово было выведено в заголовок Gazzetta Dello Sport.

За минуту до его замены, сразу после почти автогола, ведущий онлайн-текстовой на Football Italia заявил, что украинца срочно нужно заменить, отправить отдыхать и найти ему толстое одеяло, под которым мог бы спрятаться и поплакать.

Лучший игрок тура - Ромелу Лукаку ("Интер"). Ассисты в разных стилях - центрфорварда и правого вингера

Прорыв тура - "Лечче". Такая важная победа

Разочарование тура - "Наполи". Праздновал слишком рано

Лучший вратарь тура - Лоренцо Монтипо ("Эллас Верона"). Его руки и кулак Куальяты

Лучший тренер тура - Симоне Индзаги ("Интер"). Все голы вышедших на замену

1 Наполи 32 25 4 3 79 2 Лацио 32 18 7 7 61 3 Ювентус 32 18 6 8 60 4 Милан 32 16 9 7 57 5 Рома 32 17 6 9 57 6 Интер 32 18 3 11 57 7 Аталанта 32 16 7 9 55 8 Болонья 32 12 9 11 45 9 Фиорентина 32 12 9 11 45 10 Монца 32 12 8 12 44 11 Сассуоло 32 12 7 13 43 12 Торино 32 11 9 12 42 13 Удинезе 32 10 12 10 42 14 Салернитана 32 7 13 12 34 15 Эмполи 32 7 11 14 32 16 Лечче 32 7 10 15 31 17 Специя 32 5 12 15 27 18 Эллас Верона 32 6 9 17 27 19 Кремонезе 32 3 11 18 20 20 Сампдория 32 3 8 21 17

Фото - ANSA