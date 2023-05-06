Ассист голкипера и сольный проход защитника. ВИДЕО, как Эрнандес поразил ворота Лацио

"Милан" и "Лацио" сыграли матч в рамках 34 тура Серии А, где первые выиграли со счетом 2:0.

На 29 минуте произошел невероятный гол. Голкипер "россонери" выкатил мяч в своей штрафной к ногам Тео Эрнандеса. После этого защитник совершил сольный проход с ударом, который закончился голом.

Этот мяч принес команде Пиоли победу. Видео гола вы можете посмотреть ниже.

Тео Эрнандес в этом сезоне отыграл 39 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.