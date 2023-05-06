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Ассист голкипера и сольный проход защитника. ВИДЕО, как Эрнандес поразил ворота Лацио
Невероятный гол "дьяволов" в ворота римлян
Фото: twitter.com
"Милан" и "Лацио"
На 29 минуте произошел невероятный гол. Голкипер "россонери" выкатил мяч в своей штрафной к ногам Тео Эрнандеса. После этого защитник совершил сольный проход с ударом, который закончился голом.
Этот мяч принес команде Пиоли победу. Видео гола вы можете посмотреть ниже.
Тео Эрнандес в этом сезоне отыграл 39 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.
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