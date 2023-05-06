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Ассист голкипера и сольный проход защитника. ВИДЕО, как Эрнандес поразил ворота Лацио

Италия
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Невероятный гол "дьяволов" в ворота римлян

Ассист голкипера и сольный проход защитника. ВИДЕО, как Эрнандес поразил ворота Лацио

Фото: twitter.com

Новина українською

"Милан" и "Лацио" сыграли матч в рамках 34 тура Серии А, где первые выиграли со счетом 2:0.

На 29 минуте произошел невероятный гол. Голкипер "россонери" выкатил мяч в своей штрафной к ногам Тео Эрнандеса. После этого защитник совершил сольный проход с ударом, который закончился голом.

Этот мяч принес команде Пиоли победу. Видео гола вы можете посмотреть ниже.

Тео Эрнандес в этом сезоне отыграл 39 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Лацио (Рим) Милан Тео Эрнандес
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