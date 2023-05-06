Серия А. Кремонезе возвращается в борьбу против вылета, Специя и Коваленко в кризисе

Серия А. 34-й тур

Кремона. "Джованни Дзини"

"Кремонезе" - "Специя" 2:0

Голы: Чофани 41, Васкес 77

Уже сколько шансов по-настоящему вернуться в борьбу против вылета запорол "Кремонезе"! В позапрошлом туре вел в счете против "Вероны", но привез дурацкое удаление, а затем и пропустил. В предыдущем вел в счете в гостях против "Милана", но пропустил в добавленное время. Сегодня шанс был по-настоящему последним. Дома против "Специи", единственной команды, которую вместе с "Вероной" он еще может затянуть в зону вылета вместо себя.

Сегодня "Специя" полностью доминировала. По ударам по воротам в целом и в створ победила в два раза (18:9, 8:4), по владению мячом - даже больше - 70:30. После трех очков в семи турах, после одного в четырех турах с девятью пропущенными, она явно желала реабилитироваться. Но ничего не залетало. Ворота Карнезекки были будто заколдованы. А противоположные были распечатаны дважды.

Удар Агудело с очень хорошей позиции пошел слишком по центру, удар Амиана вратарь потащил из-под перекладины. Карнезекки также спас от удара головой Висневски в упор. А пас Гальдамеса попал в двоих игроков "Специи" и отскочил к Чофани. Во втором тайме "пушка" Шомуродова попала в перекладину, Карнезекки отбил мощный удар Гьяси, Нзола не попал с отличной позиции. А защитник Васкес замкнул штрафной головой.

"Кремонезе" набрал 11 очков в последних шести турах и ныне всего в трех позади "Специи" и "Вероны". У последней, правда, матч в запасе, но в целом ясно, что борьба против вылета закрутилась еще круче. И в ней проигравшая сегодня в Кремоне команда выглядит слабейшей, в худшей форме. Одно очко уже в пяти последних турах, 11 пропущенных в них.

Виктор Коваленко после одного полного матча на скамье запасных вернулся на поле. В стартовом составе матч начинали четыре опорника, причем за несколько минут до начала Эспозито, а не украинец, заменил получившего травму Бастони. Затем еще один опорник Бурабия был заменен, но на форварда. И лишь на 78-ой минуте заменили еще двух опорников, и экс-игрок "Шахтера" появился на поле.

Вошел он в игру активно. Выдвигался в район линии штрафной, прессинговал, также успел сместиться на оба фланга и коснулся там мяча. В целом касаний набралось 13, передач - 12, что за столько игрового времени много. И все передачи были точными. Но решающего влияния на игру и результат оказать не получилось.