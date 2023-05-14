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Интер - Сассуоло 4:2. Нерадзурри уже на 3-м месте. Видео обзор матча

Италия
(1 голосов)

Миланский клуб пользуется ошибками конкурентов по зоне ЛЧ

Интер - Сассуоло 4:2. Нерадзурри уже на 3-м месте. Видео обзор матча

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В рамках 35-го тура чемпионата Италии миланский "Интер" на своем поле обыграл "Сассуоло". Уже на 58-й минуте "нерадзурри" вели в счете 3:0. После чего гости выдали хороший отрезок и смогли отыграть 2 мяча, однако этого было недостаточно. Финальную точку в поединке поставил форвард миланцев Ромелу Лукаку, забив на 90-й минуте. После этого тура занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, а "Сассуоло" – на 13-й позиции.

Серия А. 35-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Сассуоло" 4:2

Голы: Лукаку 41, 90, Руан 55 (автогол), Лаутаро Мартинес 58 - Энрике 63, Фраттези 77

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В статье: Интер (Милан) Сассуоло
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