Маротта заинтриговал ответом на вопрос о будущем Мартинеса и Шкриньяра

Гендиректор "Интера" Джузеппе Маротта дал комментарий о возможном уходе из клуба нападающего Лаутаро Мартинеса и защитника Милана Шкриньяра.

"Есть ли все условия, чтобы Мартинес в будущем стал капитаном команды? Как насчет трансфера Шкриньяра в ПСЖ? Мы хотим сделать все наилучшим образом, и сообщим кое-что уже после завершения сезона", - сказал функционер.

"Интер" занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав 66 очков за 35 туров. В полуфинале Лиги чемпионов "Интер" играет против "Милана". Первая встреча проходила на "Сан Сиро" и завершилась со счетом 2:0 в пользу "нерадзурри".