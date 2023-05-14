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Маротта заинтриговал ответом на вопрос о будущем Мартинеса и Шкриньяра

Италия
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Функционер не сообщил о точных планах в отношении игроков

Маротта заинтриговал ответом на вопрос о будущем Мартинеса и Шкриньяра

ANSA

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Гендиректор "Интера" Джузеппе Маротта дал комментарий о возможном уходе из клуба нападающего Лаутаро Мартинеса и защитника Милана Шкриньяра.

"Есть ли все условия, чтобы Мартинес в будущем стал капитаном команды? Как насчет трансфера Шкриньяра в ПСЖ? Мы хотим сделать все наилучшим образом, и сообщим кое-что уже после завершения сезона", - сказал функционер.

"Интер" занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав 66 очков за 35 туров. В полуфинале Лиги чемпионов "Интер" играет против "Милана". Первая встреча проходила на "Сан Сиро" и завершилась со счетом 2:0 в пользу "нерадзурри".

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В статье: Джузеппе Маротта Интер (Милан) Милан Шкриньяр Лаутаро Мартинес
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Источник:
Gazzetta dello Sport

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