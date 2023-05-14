Малиновский в старте на домашний поединок против Анже

В рамках 35-го тура французской Лиги 1 "Марсель" принимает "Анже". Начало встречи - 21:45.

Руслан Малиновский начнет встречу в стартовом составе "провансальцев".

В этом сезоне полузащитник сыграл 16 матчей за "Марсель" в Лиге 1 и забил один мяч.