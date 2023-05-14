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Малиновский в старте на домашний поединок против Анже
Украинец выйдет с первых минут на поле
Фото: Olympique de Marseille, twitter
В рамках 35-го тура французской Лиги 1 "Марсель" принимает "Анже". Начало встречи - 21:45.
Руслан Малиновский начнет встречу в стартовом составе "провансальцев".
В этом сезоне полузащитник сыграл 16 матчей за "Марсель" в Лиге 1 и забил один мяч.
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???????? ???????????????????????????????????????????? ????— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 14, 2023
Notre ???????? ???????? ????????́???????????????? pour affronter Angers ???????? #OMSCO pic.twitter.com/nfVVi3rGtV
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