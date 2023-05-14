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Малиновский в старте на домашний поединок против Анже

Италия
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Украинец выйдет с первых минут на поле

Малиновский в старте на домашний поединок против Анже

Фото: Olympique de Marseille, twitter

Новина українською

В рамках 35-го тура французской Лиги 1 "Марсель" принимает "Анже". Начало встречи - 21:45.

Руслан Малиновский начнет встречу в стартовом составе "провансальцев".

В этом сезоне полузащитник сыграл 16 матчей за "Марсель" в Лиге 1 и забил один мяч.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Анже
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