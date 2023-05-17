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Бонуччи анонсировал завершение карьеры: играть осталось не долго
Следующий сезон - последний
Леонардо Бонуччи на клубном ТВ заявил, что завершит карьеру по окончанию сезона-2023/24. "В детстве, когда ты гоняешь мяч, ты мечтаешь надеть такую футболку, как у "Юве", – сказал Леонардо.
"Когда в следующем году я перестану играть, закончится эра защиты, итальянского стиля обороны. Находиться в одном ряду с величайшими – повод для гордости, и я надеюсь, что в будущем многие защитники, такие, какими были Барези, Мальдини, Неста, Каннаваро, будут считать нас кумирами. Это будет означать, что мы многого добились и многое отдали игре.
В детстве, когда ты гоняешь мяч, ты мечтаешь надеть такую футболку, как у "Юве", и добиться этого 500 раз – значит войти в историю "Юве", и это потрясающие эмоции.
Жить в этой футболке было все равно что жить во сне в течение 12 лет, и внутри меня всегда живет тот ребенок, который рад выходить на поле, потому что это была его мечта", – сказал 36-летний защитник.
Недавно полузащитник провел свой 500-й поединок в футболке "Ювентуса". Контракт Леонардо рассчитан до лета 2024-го, то есть истекает по завершению следующего сезона.
Бонуччи в "Ювентусе" c июля 2010-го с перерывом на один сезон-2017/18 в "Милане". 36-летний защитник провел в этом сезоне 24 матча и забил 2 гола.
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