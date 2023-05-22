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Серия А. Два нокаута Ювентусу за один вечер

Италия
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Минус 13 очков в течение нескольких часов

Серия А. Два нокаута Ювентусу за один вечер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 36-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Ювентус" 4:1

Голы: Капуто 18 (пен.), 48, Луперто 21, Пикколи 90+3 - Кьеза 85

"Эмполи": Викарио, Эбуэхи, Исмаили, Луперто, Паризи, Акпа-Акпро (Стоянович 88), Грасси, Бандинелли (Хаас 68), Фаццини (Хендерсон 79), Камбиаги (Пьяца 79), Капуто (Пикколи 88)

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Сандро (Ругани 63), Барбьери (Кьеза 46), Локателли (Ди Мария 59), Миретти (Паредес 46), Рабио, Костич, Влахович, Милик (Кен 59)

Предупреждения: Паризи 55, Бандинелли 66 - Рабио 56, Паредес 76

Главный арбитр: Джованни Айрольди

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Эмполи
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