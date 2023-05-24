Кубок Италии. Финал. Фиорентина - Интер 1:2. Великолепная семерка короля

Кубок Италии. Финал

Рим. "Стадио Олимпико"

"Фиорентина" - "Интер" 1:2

Голы: Н. Гонсалес 3 - Лаутаро Мартинес 29, 37

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо (Терзич 82), Кварта (Раньери 70), Миленкович, Бираги, Кастровилли (Мандрагора 60), Амрабат (Йович 70), Бонавентура, Н. Гонсалес, Кабрал, Иконе (Соттил 60)

"Интер": Ханданович, Дармиан, Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 58), Думфриз, Барелла, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини 84), Димарко (Гозенс 68), Джеко (Лукаку 58), Лаутаро Мартинес (Корреа 84)

Предупреждения: Кварта 54, Н. Гонсалес 90 - А. Бастони 53

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

В Серии А Симоне Индзаги проиграл Скудетто в предыдущем сезоне гораздо менее талантливому "Милану", в нынешнем еще не обеспечил себе место в Топ-4. Однако в кубковых турнирах он король. Во главе "Интера" за два сезона выиграл оба Суперкубка Италии и, после сегодняшней победы над "Фиорентиной" - уже оба Кубка. Теперь в противостояниях на вылет с "нерадзурри" (в том числе и в плей-офф Лиги Чемпионов) выиграл 13 из 14-ти.

В целом за семь лет взрослой тренерской карьеры он выиграл уже седьмой итальянский кубковый трофей. Столько же у Массимилиано Аллегри, но за целых 20 лет карьеры. Больше нет ни у кого.

Сегодня ему попался более чем достойный соперник. Также кубковый боец. За два сезона с Винченцо Итальяно "Фиорентина" из 12-ти противостояний на вылет выиграла 11. Не считая сегодняшнего. В том числе вышла в финал Лиги Конференций-2023. Казалось логичным, что такие показатели в итоге должны принести тренеру первый трофей в карьере. За него свидетельствовал и последний очный матч. В котором флорентийцы победили, еще и в Милане.

Сегодня они также забили первыми. Красиво разыграв. Справа в центр и налево, Иконе возвращает прострел направо, и другой вингер Нико Гонсалес замыкает почти в упор. Теперь из последних 11-ти голов "фиалок" во всех турнирах семь игроков забили по одному, а Гонсалес - четыре.

Проблема как раз и таится этой статистике. Кроме аргентинца, забивать с постоянством в нынешней "Фиорентине" никто не умеет. Владеть мячом, играть в короткий пас, выходить из-под прессинга, доминировать она умеет чуть ли не лучше всех в Италии. Но реализация ужасна. Сегодня в первые 23-25 минут "Интер" выглядел растерянным, не мог зацепиться за мяч, часто теряя его. В том числе и в опасных зонах. Однако пропустил лишь один.

Даже наиболее опасные моменты между первым и вторым голами в этом матче создала не доминировавшая и очень хорошо выглядевшая "Фиорентина", а растерянный "Интер". Джеко и замыкал прострел Думфриза, и выходил один-на-один. Первый удар еле-еле заблокировали, второй он умудрился послать выше ворот. У других же ворот Амрабат и Гонсалес били плохо с линии штрафной, Нико после перехвата пробил с рикошетом от защитника неточно.

Ну а в итоге фаворит пришл в себя. Перехватил мяч, Барелла отдал Брозовичу, тот отличным пасом вразрез (Миленкович опоздал с созданием офсайда) вывел Лаутаро Мартинеса на вратаря, и аргентинец забил свой сотый гол за клуб. А вскоре и 101-ый. Барелла подхватил отскок на правом фланге, забросил, а Лаутаро акробатически слета вывел свою команду вперед.

Впервые с 2014-го года в первом тайме финала Кубка Италии забили более двух мячей. Тогда "Фиорентина" уступала "Наполи" со счетом 1:2. В итоге там вышло 1:3.

Почти весь второй тайм "Фиорентина" провела в давлении на ворота Хандановича. Перехватывала, подала серию угловых. Счет по ним в тайме - 7:1, по ударам по воротам - 13:5, по владению мячом - 60:40. "Интер" будто наигрывал тактику и стиль игры в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити". Что, кстати, делал и в воскресенье в лиге против "Наполи". Хотя сегодня он скорее просто устал.

Он кое-что пытался в контратаках. Удар Лукаку издали отбил Терраччьяно. Но большей частью отбивался. Можно сказать, что четко во всей третьей четверти матча. А вот в четвертой Гонсалес прорвался справа, и Ханданович отбил в ближнем углу. Бонавентура вывел Йовича один-на-один, и здесь уже критикуемый 38-летний словенец откровенно спас. Йович также не попал головой из отличной позиции, Дармиан в концовке блокировал почти на линии.

Получился веселый матч. Но с ожидаемым исходом. Индзаги подтвердил реноме кубкового короля. Феноменальные достижения в турнирах такого формата, учитывая его молодость. И речь не только об Италии, но и о финале Лиги Чемпионов. А "Фиорентина" уже 22 года без трофеев вообще, но несомненно прогрессирует, выглядит симпатично. Вернулась из небытия. У нее еще все впереди. В том числе и Еврокубковый финал менее чем через две недели.