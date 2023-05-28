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Лацио стал последним участником Суперкубка Италии-2023, разыгрываемого по новому формату

Италия
(2 голосов)

Если апелляции "Ювентуса" не будут успешными

Лацио стал последним участником Суперкубка Италии-2023, разыгрываемого по новому формату

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня (воскресенье) определились участники Суперкубка Италии следующего сезона. Последнее место официально обеспечил "Лацио", переиграв в 37-ом туре Серии А "Кремонезе". Подопечные Маурицио Сарри вели со счетом 2:0, в течение четырех минут потеряли преимущество, но благодаря голу на 89-ой минуте оформили победу. Таким образом, они обеспечили себе место в Топ-3 лиги по итогам сезона.

Со следующего сезона Суперкубок Италии будет разыгрываться по новому формату. Так называемому "испанскому". По две лучшие команды Серии А и Кубка Италии выходят в турнир. Места уже обеспечили себе победитель Кубка "Интер" и финалист "Фиорентина", а также чемпион Италии "Наполи". После победы "Лацио" сегодня стало ясно, что он в худшем случае займет третье место в лиге. Тогда вторым будет "Интер", уже обеспечивший себе место в Суперкоппа через Кубок.

Единственный вариант, при котором "Лацио" потеряет место в Суперкубке - успех очередной апелляции "Ювентуса" на снятие десяти очков в лиге и его итоговый выход на второе или третье место с отходом "лациале" на четвертое.

Следует напомнить, что "Лацио" выигрывал Суперкубок пять раз и уступает по числу этих трофеев лишь "Ювентусу", "Интеру" и "Милану". Последняя такая победа состоялась в 2019-ом году.

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В статье: Ювентус (Турин) Суперкубок Италии Интер (Милан) Лацио (Рим) Наполи (Неаполь) Фиорентина (Флоренция)
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