Серия А. Ювентус - Милан 0:1. На классе Жиру и линии обороны

Серия А. 37-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Милан" 0:1

Гол: Жиру 40

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер (Бонуччи 83), Данило, Куадрадо, Локателли, Рабио, Костич (Паредес 63), Кен (Айлинг-Джуниор 73), Ди Мария (Милик 63), Кьеза

"Милан": Маньян, Калабрия (Калулу 86), Тиав, Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Мессиас (Салемакерс 56), Диас (Побега 82), Леау (Балло-Туре 82), Жиру (Ориги 86)

Предупреждения: Куадрадо 56 - Мессиас 34, Крунич 64

Главный арбитр: Маурицио Мариани

В 21:45 в понедельник "Ювентус" держал судьбу своего места в Лиге Чемпионов в своих руках. Даже несмотря на снятие десяти очков. Три победы в трех последних матчах лиги - и он в ЛЧ, отправив "Милан" в Лигу Европы. Но вначале "бьянконери" не оправились от шока снятия очков и влетели "Эмполи" со счетом 1:4, а затем вышли играть домашний матч против "россонери" лишенными жизни, веры и идей.

Игра получилась крайне скучной, крайне некачественной. Со множеством ошибок, с недостатком опасных моментов. И трибуны не помогали. Ультрас гостей вообще не явились на матч из-за дорогих билетов, а предпочли поехать помогать пострадавшим от наводнения в Эмилии-Романьи. Ультрас хозяев также протестовали и против билетов, и против вообще всего, что происходит с клубом. Потому царила театральная тишина.

"Милан" приехал обеспечивать место в Лиге Чемпионов прямо сейчас, не дожидаясь последнего тура. Так постоянно заявлял Стефано Пиоли. Также он заявлял, что желает контролировать игру. Но его команда скорее играла по счету. Ведь ее устраивала и ничья, и даже поражение с разницей в один мяч оставляло на хорошей позиции перед последним туром. А "Ювентус" просто не смог, не был способен нарушить эти планы.

Первый тайм гости начали агрессивно, не желая давать повода хозяевам думать, что способны достичь результат. Крунич пробил головой немного неточно, Мессиас пробил во вратаря. Затем отошли назад, и Куадрадо пробил издали. Маньян отбил. Два прорыва после ошибок обороны "Милана" не завершились ничем. Поскольку Ди Мария слета замкнул навес Кьезы выше.

А практически в раздевалку миланцы нашли свой гол. Калабрия навесил не очень удобно, но Жиру извернулся и пробил головой идеально. После двух голов в 16-ти матчах во всех турнирах, одного в десяти в лиге он забил четыре в двух. Выйдя на 17 голов в сезоне - свой лучший результат с сезона 2014/15.

Второй тайм "Юве" начал давлением и в целом доминировал до самого конца. Но качества, скорости, ума, веры в способность забить ему катастрофически не хватало. "Милан" же будто вернул дух железной обороны концовки предыдущего сезона, когда брал с ней Скудетто, и защищался уверенно. Еще и мог забить в двух контратаках. От Салемакерса сейвом ногой спас Щенсны, Леау перед одним защитником пробил плохо.

В добавленное время момент наконец-то возник. Данило замыкал угловой. Но на пути мяча почти на линии ворот встал Калулу.

"Милан" не проигрывает "Ювентусу" пятый матч лиги подряд, чего не было 31 год. Выигрывает у него оба матча лиги в одном сезоне лишь в третий раз за последние 50 лет. Впервые за 34 года не пропускает от него в трех матчах лиги подряд. Девятая гостевая команда лиги побеждает в гостях лучшую домашнюю. Он собрался в нужный момент, показал прошлогоднюю силу и вышел в Лигу Чемпионов.

А сам "Юве"? Если бы не снятые десять очков, он даже после этого поражения занимал бы третье место в лиге, то есть находился бы выше "Милана" и "Интера". Его сезон на поле в Серии А хорош. Но состояние клуба в целом удручающее. Сегодня оно и проявлялось в игре и атмосфере на стадионе.