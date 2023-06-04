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Кальяри Раньери выбил Парму Буффона в плей-офф Серии Б, ВАР отменил гол, засчитанный технологией линии ворот

Италия
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После травмы Джиджи все развалилось

Кальяри Раньери выбил Парму Буффона в плей-офф Серии Б, ВАР отменил гол, засчитанный технологией линии ворот

Фото: cagliaricalcio.com

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Продолжаются матчи плей-офф за выход в итальянскую Серию А. В субботу в ответном матче второго раунда "Парма", за которую играет Джанлуиджи Буффон, принимала "Кальяри", который тренирует Клаудио Раньери. Матч завершился со счетом 0:0 и, таким образом, "Кальяри" выиграл противостояние со счетом 3:2 по сумме двух матчей.

Главной темой ответного матча стал гол игрока хозяев Бонни на 74-ой минуте. Технология линии ворот гол засчитала и послала соответствующий сигнал на часы главного арбитра, но ВАР посчитал, что мяч полностью не пересек линию ворот, и гол был отменен.

Следует отметить, что после первого тайма первого матча "Парма" вела со счетом 2:0, но на второй 45-летний Буффон не вышел из-за травмы, и его команда пропустила три мяча. Во втором матче он уже не попал в заявку.

В финале плей-офф "Кальяри" встретится с "Бари". Матчи состоятся восьмого и 11-го июня.

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В статье: Клаудио Раньери Джанлуиджи Буффон Парма (Парма) Кальяри
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