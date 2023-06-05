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Мальдини скорее всего покинет Милан. Он хочет, чтобы владельцы больше тратили
Не сошелся во взглядах с американскими владельцами
Паоло Мальдини скорее всего покинет пост технического директора в "Милане". Личная встреча с владельцем Джерри Кардинале закончилась негативно для легенды "россонери".
Стороны обсудили все в спокойной обстановке, но пришли к выводу, что не могут продолжать сотрудничество. Мальдини хочет, чтобы клуб больше тратил, тогда как Кардинале не планирует смягчать свою позицию относительно трат клуба.
При этом Кардинале высказал свое безальтернативное уважение к Мальдини. Стороны не могут продолжать работать исключительно из-за расхождения в видении стратегии клуба.
Мальдини стал спортивным директором "Милана" летом 2019-го и его контракт был рассчитан до 2024-го года.
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