Мальдини скорее всего покинет Милан. Он хочет, чтобы владельцы больше тратили

Паоло Мальдини скорее всего покинет пост технического директора в "Милане". Личная встреча с владельцем Джерри Кардинале закончилась негативно для легенды "россонери".

Стороны обсудили все в спокойной обстановке, но пришли к выводу, что не могут продолжать сотрудничество. Мальдини хочет, чтобы клуб больше тратил, тогда как Кардинале не планирует смягчать свою позицию относительно трат клуба.

При этом Кардинале высказал свое безальтернативное уважение к Мальдини. Стороны не могут продолжать работать исключительно из-за расхождения в видении стратегии клуба.

Мальдини стал спортивным директором "Милана" летом 2019-го и его контракт был рассчитан до 2024-го года.