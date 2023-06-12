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Милан может подписать лучшего бомбардира чемпионата Португалии, если Тюрам откажет в переходе
Есть альтернативы
"Милан" рассматривает нападающего "Порту" Мехди Тареми в качестве альтернативы Маркусу Тюраму. "Россонери" также могут подписать Джанлуку Скамакку из "Вест Хэма".
Маркус Тюрам бесплатно покидает "Боруссию Менхенгладбах" по окончанию этого сезона. У нападащего есть предложение из "ПСЖ" и форвард может не выбрать "россонери".
На этот случай в клубе контактируют со Скамаккой. В клубе рассматривают его аренду, но за итальянца придется побороться с "Ромой" и "Интером".
Мехди Тареми провел 51 матч, забил 31 гол и отдал 14 результативных передач за "Порту" в минувшем сезоне. В чемпионате Португалии иранец стал лучшим бомбардиром, забив 22 гола и отдав 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего нападающего в 20 миллионов евро.
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