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Официально: Бывший главный тренер Аль-Насра Руди Гарсия возглавил Наполи

Италия
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Неожиданное назначение

Официально: Бывший главный тренер Аль-Насра Руди Гарсия возглавил Наполи

Новина українською

Бывший главный тренер "Аль-Насра" Руди Гарсия возглавил "Наполи". Он сменит Лучано Спаллети, который привел команду к первому за 33 года скудетто.

Специалист подписал контракт сегодня. Ранее сообщалось, что у Лучано Спаллетти и владельца "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса испортились отношения.

Напомним, что Руди Гарсия до "Аль-Насра" тренировал "Лион", "Марсель" и "Рому". В апреле Саудовский клуб уволил специалиста из-за слабых результатов и конфликта с Криштиану Роналду.

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В статье: Лучано Спаллетти Руди Гарсия Наполи (Неаполь)
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