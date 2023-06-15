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Официально: Бывший главный тренер Аль-Насра Руди Гарсия возглавил Наполи
Неожиданное назначение
Бывший главный тренер "Аль-Насра" Руди Гарсия возглавил "Наполи". Он сменит Лучано Спаллети, который привел команду к первому за 33 года скудетто.
Специалист подписал контракт сегодня. Ранее сообщалось, что у Лучано Спаллетти и владельца "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса испортились отношения.
Напомним, что Руди Гарсия до "Аль-Насра" тренировал "Лион", "Марсель" и "Рому". В апреле Саудовский клуб уволил специалиста из-за слабых результатов и конфликта с Криштиану Роналду.
✍️ Rudi Garcia has been named as Napoli's new coach!— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) June 15, 2023
Welcome, Rudi! ???? pic.twitter.com/ji4qeHFyfB
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