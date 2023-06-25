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Галатасарай заинтересован в трансфере Йовича
Форвард Фиорентины может перебраться в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" сделал предложение "Фиорентине" по нападающему Луке Йовичу. Об этом сообщает Сalciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.
Турецкий клуб предложил 8 миллионов евро за трансфер игрока и 3 миллиона заработной платы. При этом, если сделка состоится, "фиалки" обязаны будут выплатить 50% от суммы мадридскому "Реалу".
В прошлом сезоне сербский футболист принял участие в 50 матчах за "Фиорентину", где сделал 13+5 по системе гол+пас.
Сейчас трансферная стоимость игрока составляет 8 млн евро по версии transfermarkt.
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