Галатасарай заинтересован в трансфере Йовича

"Галатасарай" сделал предложение "Фиорентине" по нападающему Луке Йовичу. Об этом сообщает Сalciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

Турецкий клуб предложил 8 миллионов евро за трансфер игрока и 3 миллиона заработной платы. При этом, если сделка состоится, "фиалки" обязаны будут выплатить 50% от суммы мадридскому "Реалу".

В прошлом сезоне сербский футболист принял участие в 50 матчах за "Фиорентину", где сделал 13+5 по системе гол+пас.

Сейчас трансферная стоимость игрока составляет 8 млн евро по версии transfermarkt.