  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Галатасарай заинтересован в трансфере Йовича
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Галатасарай заинтересован в трансфере Йовича

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Форвард Фиорентины может перебраться в Турцию

Галатасарай заинтересован в трансфере Йовича

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Галатасарай" сделал предложение "Фиорентине" по нападающему Луке Йовичу. Об этом сообщает Сalciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

Турецкий клуб предложил 8 миллионов евро за трансфер игрока и 3 миллиона заработной платы. При этом, если сделка состоится, "фиалки" обязаны будут выплатить 50% от суммы мадридскому "Реалу".

В прошлом сезоне сербский футболист принял участие в 50 матчах за "Фиорентину", где сделал 13+5 по системе гол+пас.

Сейчас трансферная стоимость игрока составляет 8 млн евро по версии transfermarkt.

По теме
yellow-arrow
Массимилиано Аллегри отклонил предложение Аль-Хиляля
yellow-arrow
Белотти подписал новое соглашение с Ромой
yellow-arrow
Милан хотел купить 20-летнего полузащитника Руха за 1 миллион евро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Галатасарай (Стамбул) Фиорентина (Флоренция) Лука Йович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
calciomercato.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде