  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Трансферы Милана: Клуб купит Лофтус-Чика, а также бесплатно подпишет вратаря и полузащитника
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трансферы Милана: Клуб купит Лофтус-Чика, а также бесплатно подпишет вратаря и полузащитника

Италия
(1 голосов)

"Милан" взял моду на игроков из АПЛ

Трансферы Милана: Клуб купит Лофтус-Чика, а также бесплатно подпишет вратаря и полузащитника

Новина українською

"Милан" близок к завершению сделки по покупке Рубена Лофтус-Чика из "Челси". "Россонери" заплатят за англичанина 16 миллионов евро и ещё 4 миллиона в виде бонусов.

Также "Милан" подпишет Лука Ромеро из "Лацио". 18-летний вингер перейдет в стан "россонери" на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 3 миллиона евро.

Усилят и позицию вратаря: 31-летний Марко Спортьелло из "Аталанты" также бесплатно присоединится к клубу.

Лофту-Чик провел в прошлом сезоне за "Челси" 33 поединка и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оцеинвает 27-летнего полузащитника в 25 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Вместо Тюрьма: Милан завершает сделку по Кристиану Пулишичу
yellow-arrow
Тюрам в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт с Интером
yellow-arrow
Динамо хочет избавиться от Кендзеры. Агенты предложили игрока Фрозиноне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рубен Лофтус-Чик Милан Марко Спортьелло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде