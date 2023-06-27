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Трансферы Милана: Клуб купит Лофтус-Чика, а также бесплатно подпишет вратаря и полузащитника
"Милан" взял моду на игроков из АПЛ
"Милан" близок к завершению сделки по покупке Рубена Лофтус-Чика из "Челси". "Россонери" заплатят за англичанина 16 миллионов евро и ещё 4 миллиона в виде бонусов.
Также "Милан" подпишет Лука Ромеро из "Лацио". 18-летний вингер перейдет в стан "россонери" на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 3 миллиона евро.
Усилят и позицию вратаря: 31-летний Марко Спортьелло из "Аталанты" также бесплатно присоединится к клубу.
Лофту-Чик провел в прошлом сезоне за "Челси" 33 поединка и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оцеинвает 27-летнего полузащитника в 25 миллионов евро.
AC Milan will complete Marco Sportiello deal tomorrow with medical tests and contract signing. The goalkeeper will join on free deal from Atalanta. ????⚫️ #ACMilan— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023
…AC Milan are now focused on closing the deal for Ruben Loftus Cheek with Chelsea. Really close. pic.twitter.com/InOsx7tFGX
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