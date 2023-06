Трансферы Милана: Клуб купит Лофтус-Чика, а также бесплатно подпишет вратаря и полузащитника

"Милан" близок к завершению сделки по покупке Рубена Лофтус-Чика из "Челси". "Россонери" заплатят за англичанина 16 миллионов евро и ещё 4 миллиона в виде бонусов.

Также "Милан" подпишет Лука Ромеро из "Лацио". 18-летний вингер перейдет в стан "россонери" на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 3 миллиона евро.

Усилят и позицию вратаря: 31-летний Марко Спортьелло из "Аталанты" также бесплатно присоединится к клубу.

Лофту-Чик провел в прошлом сезоне за "Челси" 33 поединка и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оцеинвает 27-летнего полузащитника в 25 миллионов евро.

