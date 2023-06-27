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Адриан Рабьо продлил контракт с Ювентусом. Известен срок соглашения

Италия
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Каждый игрок для "туринцев" драгоценен

Адриан Рабьо продлил контракт с Ювентусом. Известен срок соглашения

Фото: "Ювентус"

Новина українською

"Ювентус" объявил о продлении контракта с Адриеном Рабьо. Стороны согласовали контракт до лета 2024-го.

Контракт француза истекал 30-го июня. Сообщалось, что полузащитник может перейти в "ПСЖ" в качестве свободного агента. Игрок предпочел остаться в "Ювентус".

Рабьо провел в "Юве" 4 года, прийдя в команду из "ПСЖ" в качестве свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает основного игрока сборной Франции на чемпионате мира в Катаре в 40 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Адриен Рабьо
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Источник:
juventus.com

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