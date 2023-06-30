Куадрадо покинул Ювентус спустя 8 лет в клубе

"Ювентус" отпустил Хуана Куадрадо свободным агентом по истечению контракта. Колумбиец провел в клубе 8 лет.

Хуан Куадрадо присоединился к туринцам в августе 2015-го сначала на правах аренды из "Челси". С тех пор полузащитник не покидал "Юве" и уже в 2017-м присоединился к клубу на правах постоянного трансфера.

За это время Куадрадо провел в черно-белой футболке 314 поединков, забил 26 голов и отдал 65 голевых передач.

35-летний полузащитник оценивается порталом Transfermarkt в 4 миллиона евро.