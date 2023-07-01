Официально: Ювентус подписал Тимоти Веа

Официальный сайт туринского "Ювентуса" сообщил, что клуб подписал защитника "Лилля" Тимоти Веа.

Контракт между американцем и итальянским клубом подписан до 30 июня 2028 года.

"Зебры" заплатили "догам" за 23-летнего игрока 10,3 млн евро. Компенсация за переход футболиста должна быть уплачена в течение двух лет.

Кроме того, как сообщает "Юве", в случае достижения согласованных спортивных целей предусмотрены бонусы в размере 2,1 миллиона евро.

В прошлом сезоне на клубном уровне Веа провел 32 матча и оформил 2 ассиста.