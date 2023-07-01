  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Ювентус подписал Тимоти Веа
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Ювентус подписал Тимоти Веа

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Защитник перешел из "Лилля"

Официально: Ювентус подписал Тимоти Веа

ФК "Ювентус" / Автор невідомий

Новина українською

Официальный сайт туринского "Ювентуса" сообщил, что клуб подписал защитника "Лилля" Тимоти Веа.

Контракт между американцем и итальянским клубом подписан до 30 июня 2028 года.

"Зебры" заплатили "догам" за 23-летнего игрока 10,3 млн евро. Компенсация за переход футболиста должна быть уплачена в течение двух лет.

Кроме того, как сообщает "Юве", в случае достижения согласованных спортивных целей предусмотрены бонусы в размере 2,1 миллиона евро.

В прошлом сезоне на клубном уровне Веа провел 32 матча и оформил 2 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Не Мудрик, но близко. Шахтер оценил Трубина в круглую сумму
yellow-arrow
Интер еще не получал от Манчестер Юнайтед предложений о трансфере Онана
yellow-arrow
Ньюкасл в течение суток объявит о трансфере Тонали
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Тимоти Веа Лилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Ювентус"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде