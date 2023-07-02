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Ювентус нашел замену Ди Марии в Сассуоло
Стороны еще не достигли договоренности
ANSA
"Ювентус" хочет подписать вингера "Сассуоло" Доменико Берарди. Туринский клуб рассматривает 28-летнего игрока сборной Италии в качестве приоритетного варианта для замены Анхеля Ди Марии.
В "Ювентусе" задумывались над приобретением Берарди еще год назад, а сейчас туринцы вернулись к такой идее. Переговоры пока не начались.
В трансферный лист "старой синьоры" на эту позицию также входят Ноа Окафор из "Зальцбурга" и Джованни Насименто из "Коринтианса".
Берарди выступает в составе "Сассуоло" с 2012 года. На его счету 133 гола и 77 ассистов в 352 матчах.
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