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Бастони и Чалханоглу продлили контракты с Интером
"Нерадзурри" пролонгировали сделки ключевых игроков
ФК "Інтер" / Автор невідомий
Официальный сайт миланского "Интера" сообщил, что клуб подписал новые контракты с Хаканом Чалханоглу и Алессандро Бастони.
Новое соглашение турецкого хавбека рассчитано до 2027-го года. В свою очередь, итальянский защитник продолжил сотрудничество с "нерадзурри" до 2028-го года.
Напомним, Чалханоглу после периода в "Милане" пополнил ряды "Интера" в 2021 году в качестве свободного агента. А Бастони перешел в "Интер" в 2017-м году из "Аталанты".
В прошлом сезоне 24-летний Алессандро провел 46 матчей и оформил 6 ассистов. А 29-летний Хакан в кампании 2022/23 принял участие в 49 поединках, в которых записал на свой счет 4 гола и 8 результативных передач.
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