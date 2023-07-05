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Бастони и Чалханоглу продлили контракты с Интером

Италия
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"Нерадзурри" пролонгировали сделки ключевых игроков

Бастони и Чалханоглу продлили контракты с Интером

ФК "Інтер" / Автор невідомий

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Официальный сайт миланского "Интера" сообщил, что клуб подписал новые контракты с Хаканом Чалханоглу и Алессандро Бастони.

Новое соглашение турецкого хавбека рассчитано до 2027-го года. В свою очередь, итальянский защитник продолжил сотрудничество с "нерадзурри" до 2028-го года.

Напомним, Чалханоглу после периода в "Милане" пополнил ряды "Интера" в 2021 году в качестве свободного агента. А Бастони перешел в "Интер" в 2017-м году из "Аталанты".

В прошлом сезоне 24-летний Алессандро провел 46 матчей и оформил 6 ассистов. А 29-летний Хакан в кампании 2022/23 принял участие в 49 поединках, в которых записал на свой счет 4 гола и 8 результативных передач.

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В статье: Хакан Чалханоглу Интер Алессандро Бастони
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Источник:
ФК "Интер"

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