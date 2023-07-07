Аталанта объявила о подписании защитника Байера. Он выступал за ПСЖ в Лиге чемпионов пару лет назад

"Аталанта" объявила о подписании защитника "Байера" Митчела Баккера. Клуб отдаст за 23-летнего нидарландца 10+1 миллион евро.

Контракт футболиста рассчитан на 4 года. За сезон футболист будет зарабатывать 2,2 миллиона евро.

До "Байера", куда защитник перешел детом 2021-го, он выступал за "ПСЖ" и "Аякс".

В минувшем сезоне Беккер провел за "Байер" 40 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает левого фуллбека в 9 миллионов евро.