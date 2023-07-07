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Аталанта объявила о подписании защитника Байера. Он выступал за ПСЖ в Лиге чемпионов пару лет назад
Бывший игрок "ПСЖ" и "Аякса"
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
"Аталанта" объявила о подписании защитника "Байера" Митчела Баккера. Клуб отдаст за 23-летнего нидарландца 10+1 миллион евро.
Контракт футболиста рассчитан на 4 года. За сезон футболист будет зарабатывать 2,2 миллиона евро.
До "Байера", куда защитник перешел детом 2021-го, он выступал за "ПСЖ" и "Аякс".
В минувшем сезоне Беккер провел за "Байер" 40 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает левого фуллбека в 9 миллионов евро.
Let him cook! ????????????????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 7, 2023
Benvenuto Mitchel #Bakker! ????????????#WelcomeBakker #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/9f8ag48VhA
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