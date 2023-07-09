Интер планирует потратить на Зоммера 6 миллионов евро. Впереди еще будут переговоры по Трубину.

Миланский "Интер" продолжает работать на трансферном рынке над приглашением голкиперов на замену Андре Онана и Самиру Хандановичу, которые близки к уходу из клуба.

Как сообщает Фабрицио Романо, "нерадзури" уже подготовили первый запрос на счет вратаря "Баварии" Яна Зоммера. Ожидается, что этот трансфер обойдется итальянцам в шесть миллионов евро.

"Интер" обратится к мюнхенцам только после того, как будет заключено соглашение о переходе Онана в "Манчестер Юнайтед".

Кроме трансфера Зоммера "нерадзури" также планируют и вести переговоры с "Шахтером". Анатолий Трубин все еще находится в интересах итальянского клуба.