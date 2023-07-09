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Онана ожидает подписать контракт с Манчестер Юнайтед на следующей неделе

Италия
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Игрок собирается вдвое увеличить свою заработную плату

Онана ожидает подписать контракт с Манчестер Юнайтед на следующей неделе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Интера" Андрея Онана хочет, чтобы итальянцы договорились с "Манчестер Юнайтед" о его переходе в ближайшее время.

Вратарь уже согласовал с "манкунианцами" условия личного контракта. Он предусматривает 6,5-7 миллионов евро за сезон и бонусы за потенциальные достижения.

Сообщается, что такая заработная плата вдвое больше, чем та, которую камерунец сейчас получает в "Интере".

Ранее сообщалось, что миланский "Интер" достиг принципиальной договоренности по поводу 5-летнего контракта с 21-летним голкипером "Шахтера" Анатолием Трубиным.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Андре Онана
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