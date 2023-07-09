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Онана ожидает подписать контракт с Манчестер Юнайтед на следующей неделе
Игрок собирается вдвое увеличить свою заработную плату
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Интера" Андрея Онана хочет, чтобы итальянцы договорились с "Манчестер Юнайтед" о его переходе в ближайшее время.
Вратарь уже согласовал с "манкунианцами" условия личного контракта. Он предусматривает 6,5-7 миллионов евро за сезон и бонусы за потенциальные достижения.
Сообщается, что такая заработная плата вдвое больше, чем та, которую камерунец сейчас получает в "Интере".
Ранее сообщалось, что миланский "Интер"
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