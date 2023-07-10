Дибала прокомментировал слухи о возможном уходе из Ромы

Нападающий "Ромы" Пауло Дибала признался, что не стремится покинуть клуб.

"Конечно, я счастлив в "Роме". Останусь ли я? Да, завтра начинаются тренировки", - приводит слова аргентинца инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на LaRoma24.

В минувшем сезоне Дибала отыграл 38 поединков за римлян во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.