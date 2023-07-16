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Куадрадо перейдет в Интер - Романо

Италия
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Хуан сменит один итальянский гранд на другой

Куадрадо перейдет в Интер - Романо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что миланский "Интер" хочет подписать экс-хавбека туринского "Ювентуса" Хуана Куадрадо.

У "нерадзурри" уже есть устная договоренность с колумбийским футболистом. Договорено, что Хуан подпишет контракт с миланским клубом до конца следующего сезона.

Также отмечается, что Куадрадо заменит в составе "Интера" Рауля Белланову, который перешел в "Торино".

В прошлом сезоне в футболке "Юве" 35-летний Куадрадо провел 47 матчей, забил 2 гола и оформил 4 ассиста.

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В статье: Ювентус (Турин) Хуан Куадрадо Интер (Милан) Фабрицио Романо
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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