Куадрадо перейдет в Интер - Романо

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что миланский "Интер" хочет подписать экс-хавбека туринского "Ювентуса" Хуана Куадрадо.

У "нерадзурри" уже есть устная договоренность с колумбийским футболистом. Договорено, что Хуан подпишет контракт с миланским клубом до конца следующего сезона.

Также отмечается, что Куадрадо заменит в составе "Интера" Рауля Белланову, который перешел в "Торино".

В прошлом сезоне в футболке "Юве" 35-летний Куадрадо провел 47 матчей, забил 2 гола и оформил 4 ассиста.