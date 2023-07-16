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Куадрадо перейдет в Интер - Романо
Хуан сменит один итальянский гранд на другой
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что миланский "Интер" хочет подписать экс-хавбека туринского "Ювентуса" Хуана Куадрадо.
У "нерадзурри" уже есть устная договоренность с колумбийским футболистом. Договорено, что Хуан подпишет контракт с миланским клубом до конца следующего сезона.
Также отмечается, что Куадрадо заменит в составе "Интера" Рауля Белланову, который перешел в "Торино".
В прошлом сезоне в футболке "Юве" 35-летний Куадрадо провел 47 матчей, забил 2 гола и оформил 4 ассиста.
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