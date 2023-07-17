Рома продлила контракт с Эль-Шаарави. Игрок с запоминающейся внешностью останется в клубе

"Рома" объявила о продлении контракта со Стефаном Эль-Шаарави. Новая сделка рассчитана до лета 2025-го.

В 30 лет нападающий был основным в минувшем сезоне за "Рому". Он провел 42 поединка, забил 9 голов и отдал 4 результативных передачи в минувшей кампании.

Эль-Шаарави вернулся в рим зимой 2021-го. Он покинул "Шанхай Шеньхуа" в качестве свободного агента. До этого "Рома" выручила 16 миллионов евро с продажи итальянца в китайский клуб. До этого Стефан провел 3 года в "Роме".