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Рома продлила контракт с Эль-Шаарави. Игрок с запоминающейся внешностью останется в клубе

Италия
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Нападающий останется в Италии ещё на 2 года

Рома продлила контракт с Эль-Шаарави. Игрок с запоминающейся внешностью останется в клубе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Рома" объявила о продлении контракта со Стефаном Эль-Шаарави. Новая сделка рассчитана до лета 2025-го.

В 30 лет нападающий был основным в минувшем сезоне за "Рому". Он провел 42 поединка, забил 9 голов и отдал 4 результативных передачи в минувшей кампании.

Эль-Шаарави вернулся в рим зимой 2021-го. Он покинул "Шанхай Шеньхуа" в качестве свободного агента. До этого "Рома" выручила 16 миллионов евро с продажи итальянца в китайский клуб. До этого Стефан провел 3 года в "Роме".

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В статье: Стефан Эль-Шаарави Рома (Рим)
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Источник:
asroma.com

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