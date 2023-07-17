Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома продлила контракт с Эль-Шаарави. Игрок с запоминающейся внешностью останется в клубе
Нападающий останется в Италии ещё на 2 года
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Рома" объявила о продлении контракта со Стефаном Эль-Шаарави. Новая сделка рассчитана до лета 2025-го.
В 30 лет нападающий был основным в минувшем сезоне за "Рому". Он провел 42 поединка, забил 9 голов и отдал 4 результативных передачи в минувшей кампании.
Эль-Шаарави вернулся в рим зимой 2021-го. Он покинул "Шанхай Шеньхуа" в качестве свободного агента. До этого "Рома" выручила 16 миллионов евро с продажи итальянца в китайский клуб. До этого Стефан провел 3 года в "Роме".
Популярное сейчас
- "С террористами невозможно бороться санкциями". Бывший президент РФ Медведев после подрыва Крымского моста выдал очень странную речь
- Шахтер пока не побеждал, Днепр-1 только выигрывает. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Фанаты ПСЖ обещают "отрезать три пальца" Влаховичу, если он переедет в Париж
- Интер нашел замену Лукаку: миланцы хотят оформить трансфер нападающего Арсенала
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана