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Интер подпишет бывшего игрока Ювентуса, который покинул клуб этим летом
Контракт на 1 сезон
Фото: twitter.com/juventusfc
Хуан Куадрадо в скором времени подпишет контракт с "Интером", сообщает Фабрицио Романо. Колумбийский футболист подпишет контракт на 1 сезон.
Сообщается, что Куадрадо в новом клубе будет получать 2,5 миллионов евро.
Куадрадо покинул "Ювентус" этим летом. У футболиста истек контракт и он стал свободным агентом.
Куадрадо 35 лет и он провел в "Юве" последние 8 сезонов. У колумбийца в Серии А 362 матча, 43 гола и отдал 63 результативных передач.
Juan Cuadrado signs as new Inter player on free transfer — one year deal after medical completed, €2.5m net salary until June 2024. ⚫️????✔️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023
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