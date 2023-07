Интер подпишет бывшего игрока Ювентуса, который покинул клуб этим летом

Хуан Куадрадо в скором времени подпишет контракт с "Интером", сообщает Фабрицио Романо. Колумбийский футболист подпишет контракт на 1 сезон.

Сообщается, что Куадрадо в новом клубе будет получать 2,5 миллионов евро.

Куадрадо покинул "Ювентус" этим летом. У футболиста истек контракт и он стал свободным агентом.

Куадрадо 35 лет и он провел в "Юве" последние 8 сезонов. У колумбийца в Серии А 362 матча, 43 гола и отдал 63 результативных передач.

Juan Cuadrado signs as new Inter player on free transfer — one year deal after medical completed, €2.5m net salary until June 2024. ⚫️????✔️