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Официально: Интер подписал Хуана Куадрадо
Трансфер состоялся
Фото: twitter.com/Inter
"Интер" объявил о подписании бывшего футболиста "Ювентуса" Хуана Куадрадо. Стороны подписали контракт на год – до 30-го июня 2024-го.
"Опыт, большое желание победить и радость: это основные характеристики Хуана Гильермо Куадрадо, родившегося в Некокли в Колумбии 26 мая 1988 года", – говорится в заявлении на сайте клуба.
Ранее сообщалось, что Куадрадо в новом клубе будет получать 2,5 миллионов евро.
Куадрадо покинул "Ювентус" этим летом. У футболиста истек контракт и он стал свободным агентом.
Куадрадо 35 лет и он провел в "Юве" последние 8 сезонов и завоевал 11 трофеев. У колумбийца в Серии А 362 матча, 43 гола и отдал 63 результативных передач.
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