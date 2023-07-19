Официально: Интер подписал Хуана Куадрадо

"Интер" объявил о подписании бывшего футболиста "Ювентуса" Хуана Куадрадо. Стороны подписали контракт на год – до 30-го июня 2024-го.

"Опыт, большое желание победить и радость: это основные характеристики Хуана Гильермо Куадрадо, родившегося в Некокли в Колумбии 26 мая 1988 года", – говорится в заявлении на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что Куадрадо в новом клубе будет получать 2,5 миллионов евро.

Куадрадо покинул "Ювентус" этим летом. У футболиста истек контракт и он стал свободным агентом.

Куадрадо 35 лет и он провел в "Юве" последние 8 сезонов и завоевал 11 трофеев. У колумбийца в Серии А 362 матча, 43 гола и отдал 63 результативных передач.