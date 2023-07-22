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Капитан Наполи Ди Лоренцо подписал новый долгосрочный контракт с клубом

Италия
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Об этом сообщил сам президент неаполитанского клуба

Капитан Наполи Ди Лоренцо подписал новый долгосрочный контракт с клубом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Наполи" Джованни Ди Лоренцо продлил свое соглашение с неаполитанцами. Президент клуба Аурелио де Лаурентис сообщил, что контракт с 29-летним защитником пролонгирован на 5 лет.

Это означает, что Джованни будет защищать цвета действующего чемпиона Италии до конца сезона 2028/29.

Официальные детали сделки неизвестны. Однако авторитетный инсайдер Николо Скира ранее сообщал, что согласно новому контракту, Ди Лоренцо будет получать 3 млн евро + 0,5 млн в качестве бонусов.

Напомним, Джованни перешел в неаполитанский клуб летом 2019-го года. В футболке "Наполи" Ди Лоренцо отыграл 184 поединка, забил 13 голов и оформил 28 ассистов.

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В статье: Аурелио де Лаурентис Наполи (Неаполь) Джованни Ди Лоренцо Николо Скира
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Источник:
Twitter Nicolò Schira

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